Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi oyuncuları kimdir? İşte Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncu kadrosu konusu karakterleri. Show TV'nin yeni dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik başlıyor. 30 yıllık bir zaman diliminin hikayeleştirildiği dizide babalarının ölümüyle çocukluk anılarını ve gençlik bunalımlarının yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi konu ediniliyor. Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği dizi yayına girer girmez vatandaşlar Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncuları kim, konusu ne, karakterleri kimler sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, dizi severlerin merakla sorguladığı Keşke Hiç Büyümeseydik oyuncuları kimdir? Dizinin konusu nedir, karakterleri nedir? sorularının yanıtları ve ayrıntılar...

Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu yer alıyor. Keşke Hiç Büyümeseydik'de yer alan diğer oyuncular ve oyuncu kadrsou şu şekilde... Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker...

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK KONUSU

Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin konusu şu ayrıntılardan oluşuyor. İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK OYUNCULARI KİMDİR?

HULUSİ HANDIRI (EGE AYDAN)

Keşke Hiç Büyümeseydik'in Hulusi karakterine Ege Aydan hayat veriyor. İşte Hulusi karakteri... Evin babasıdır. Yetmişli yaşlarındayken vefat etmiş ölümü ile birlikte çocuklarını bir araya toplayabilmiştir. Hayatını çocuklarına adayan Hulusi, devlet demir yollarında işçi olarak çalışmış çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak hayatı boyunca tek derdi olmuştur. Bütün kaygısı ya onları iyi bir okulda okutmak ya da sağlam bir işe yerleştirmek olmuştur. Bunun için elinden geleni yapmıştır. Fakat hayatı hiç de planladığı gibi gitmemiştir. Mahallede herkesin sevdiği saygı duyduğu ama çocuklarının bir köşede unuttuğu bir adam haline gelmiştir. Ona sorsan çocukları sürekli arar, ziyaret eder. Ama gerçekte son günlerini tek başına yaşamış ve yalnız bir şekilde de vefat etmiştir. Gençliğinde yakışıklı, şakacı çocukları ile ilgilenen bir babayken yaşlandıkça saçları kırlaşmış, beli bükülmüş eski neşesinden eser kalmamıştır. Kimseye borçlu olmadan yaşamış, alacaklı olarak bu dünyadan ayrılmıştır. Babadan kalma konaktan başka pek bir malı mülkü de kalmamıştır. Yaşarken kimsenin kıymetini bilmediği bu konak ölümü ile birlikte kıymete binmiştir.

EGE AYDAN KİMDİR?

1958' de Ankara' da doğdu. Opera sanatçısı, Kaynanalar dizisinden tanıdığımız Tijen karakterini canlandıran Sevda Aydan'ın oğludur.1977 de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak göreve başladı. Günümüze kadar sayısız TV dizisinde oynadı. Bunlardan bazıları: Asmalı Konak, kavak yelleri, Binbir Gece, Yaprak Dökümü, Ömre Bedel, Behzat Ç, Kördüğüm gibi dizilerdir.

SERPİL ULUKIŞ (BURCU KARA)

Keşke Hiç Büyümeseydik'in Serpil karakterine Burcu Kara hayat veriyor. İşte Serpil karakteri... Serpil çocukluğunu çok başarılı bir öğrenci olarak geçirmiş, hep takdirname alan sınıf birincisi olan zeki bir kızdır. Babasının en sevdiği ve üzerine titrediği çocuğudur ve ailenin tek kızıdır. 16 yaşında bir kızı vardır.

Babası onun ileride bir eczacı olmasını istemiş; ama Serpil, sonunda çok pişman olacağı bir evliliği seçmiştir.. Anne ve babası her ne kadar bu evliliği üniversite sonrasına kaydırmak istese de Serpil ısrarcıdır… Hulusi kızının geleceği için her ne kadar bu evliliğe rıza göstermese de, Serpil'in mutluluğu için onay verir.

Babasının öldüğü gün Serpil için de büyük değişim başlayacaktır. Serpil’in önünde artık iki seçenek vardır. Kocasından boşanıp ayrı bir hayat kurmak ya da aşkına ve evliliğine sahip çıkmak. Serpil baba evine döndüğünde canlanan anıları sayesinde ikinci yolu seçer. Babasının vefatından sonra Serpil ailede tüm aksayan ilişkileri, erkek kardeşleri ve yengeler arasındaki kavgaları, kızını ve kocasını bir maestro gibi yönlendirmeye başlar. Babasının hayalini kurduğu o büyük aileyi serpil tekrar bir araya getirecektir.

BURCU KARA KİMDİR?

Bursa'da doğdu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. ‘Haziran Gecesi’, ‘Elveda Derken’, ‘İpsiz Recep’, ‘Kirli Beyaz’, ‘Maskeli Balo’, ‘Yıllar Sonra’, ‘Tozlu Yollar’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Milat’, ‘Kördüğüm’ dizilerinde; ‘O Şimdi Mahkum’, ‘Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’, ‘Romantik Komedi’, ‘Romantik Komedi 2’ sinema filmlerinde yer aldı.

MUKADDES HANDIRI (AÇELYA AKKOYUN)

Keşke Hiç Büyümeseydik'in Mukaddes karakterine Açelya Akkoyun hayat veriyor. İşte Mukaddes karakteri... Evin fedakar annesidir. Hulusi'ye ve çocuklarına büyük bir aşkla bağlıdır. Tipik bir Türk annesidir. Hazır kullanmaya karşı, elbisesini kendi diken, reçelini kendi yapan, evi çekip çeviren aile reisi Hulusi olsa da; bütün aileyi bir arada tutan Mukaddes'tir. Seksenli yıllarda 40 yaşlarında göreceğimiz Mukaddes; yıllar boyunca çocukları ile kocası arasında bir köprü olmuş, kendi derdini hep saklayıp içine atmış kimse ile paylaşmamıştır. Evladının vefatından sonra ise çok dayanamamış yakalandığı hastalık onu günden güne eritmiştir. Hulusi onu kaybettikten sonra hayata küsmüş çocukları ile iletişimini adeta yitirmiştir. Mukaddes gençken güzel giyinen yüzü gülen bir kadınken, ömrünün son zamanlarında çileli bir hayat yaşamıştır.

AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. "Mahallenin Muhtarları", "Ekmek Teknesi" ,"Doksanlar" ve "Evlilik Okulu" adlı dizilerde rol aldı.

SADIK HANDIRI (MURAT KILIÇ)

Keşke Hiç Büyümeseydik'in Sadık karakterine Murat Kılıç hayat veriyor. İşte Sadık karakteri... Hulusi'nin ortanca oğludur… Abinin baskısı, küçük kardeşin şımarıklığı, kız kardeşinin baba tarafından kollanması yüzünden, Sadık ailenin hep geri planda bıraktığı çocuktur. Küçük yaşta çalışmaya başlamış, hayata bütün kardeşlerinden önce atılmıştır. Üniversite kazanamadığı için babası tarafından memur olup hayatını kurtarması uygun görülmüştür. Sadık ailenin söz dinleyen, ailenin mutluluğu için kendini hep ikinci plana atan biridir. Hayatı boyunca kardeşlerinin aksine, babasının sözünden çıkmamıştır. Evliliği bile kendi seçimi değildir.

Şimdi bir devlet dairesinde şef pozisyonunda çalışan Sadık'ın 2 çocuğu vardır. Karısı babasının gurbetçi arkadaşlarından birinin kızıdır. Sadık çocukken kardeşleri tarafından ne kadar ezilmişse, evlendikten sonra bu baskı karısı tarafından sürdürülmüştür. Uyumlu çabuk sinirlenmeyen ama duygularını hep içinde saklayan ve olmadık yerde patlayan Sadık, her sabah tıraş olan, kravatını sadece yatarken çıkaran biridir. Evlenirken fikri sorulmamış, işe sokulurken fikri alınmamış, hatta bir fikri olduğu bile düşünülmemiş biridir.

Babasının ölümünden sonra kardeşleri ile bozulan ilişkileri düzeltmek için elinden geleni yapacak ama karısı tarafından yine pasif olmakla suçlanacaktır.

Babası yaşarken çocuklar içinde en fazla gelip giden babası ile ilgilenen Sadık'tır. Babasının ölümü onu bir anda ailenin en büyüğü pozisyonuna getirmiş, hazır olmadığı bir sorumluluk üzerine yüklenmiştir.

MURAT KILIÇ KİMDİR?

1971 Amasya doğumlu. Oyunculuk hayatına Dostlar Tiyatrosu’nda başlayıp İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu’nda birçok oyunda yer aldı. Başarılı sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra halen Semaver Kumpanya ve Sahne Pulchérie’de oyunlar oynamaktadır.

UFUK HANDIRI (DENİZ CELİLOĞLU)

1986 Yılında Bulgaristan’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde rol aldı.

NECATİ HANDIRI (İRFAN KANGI)

İrfan Kangı, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi akşam okulunun Tiyatro bölümünü bitirmiştir.