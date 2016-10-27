Gümrük Bakanlığı'nın Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen köpekler, gümrüklerde narkotik, çay, tütün ve silah mühimmat aramalarında kullanılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan KEM Uzman Eğitmeni Müslüm Dilsiz, “Şuan 32 köpeğimiz mevcut, bunlardan 10 tanesi narkotik branşında eğitim alıyor. 4 tane köpeğimiz çay-tütün direktör köpeği olarak eğitim alıyor. Yine 4 köpeğimiz de patlayıcı, silah, mühimmat dedektör köpeği idaresi kursunda görev yapıyor” diye konuştu.

Köpeklerin eğitim süreleriyle ilgili bilgi veren Dilsiz, “Köpeğin branşına göre eğitimlerimiz değişiyor. Narkotikse eğer branşımız 14 haftalık bir eğitime tabi tutuyoruz köpeklerimizi. Patlayıcı, silah, mühimmat ise 16 haftalık bir eğitim, çay ve tütün eğitiminin ise 11 haftalık bir süreci var” ifadelerini kullandı.

Eğitilen köpeklerin ülkenin birçok noktasındaki sınır kapılarında görevlendirildiğini belirten Dilsiz, “Kara kapılarımız, deniz limanlarımız, hava limanlarımızda bu köpeklerimiz görevlendiriliyor. Büyük kapılarımız, özellikle Kapıkule, Gürbulak, Habur Sınır Kapısı, Cilvegözü gibi bu tür kapılarımızda bu köpeklerimiz mevcut” dedi.

Denetimlere de değinen Dilsiz, “Rutin denetimlerimiz var köpeklerimizle ilgili. Örneğin kara kapısındaysa, risk unsurlarını barındırıyorsa gelen araç veya kişiler üzerleri veya araçları risk kriterlerine göre aramaya tabi tutulur. Ancak bazen bu risk kriterini kırmızı hat dediğimiz otomatik olarak sistem belirler. Yine bu sistemin belirlediği kırmızı hattaki kişi veya araçlar bizim dedektör köpeklerimizin marifetiyle aranırlar. Bir suç unsuruna rastlanırsa veya köpeklerimiz bu araçlara, şahısların üzerinde taşıdıkları valizler olabilir tepki verirse bunu açarız, kontrol ederiz. Bunun sonucunda eğer suç unsuru varsa yasal işlemleri başlatırız” şeklinde konuştu.

Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen köpekler, gümrüklerde narkotik, çay, tütün ve silah mühimmat aramalarında kullanılıyor. Eğitim merkezinde 3 uzman eğitmen, 4 eğitmen, 10 eğitmen asistanı olmak üzere 17 eğitmen görev yapıyor. Şuan eğitilmiş olan köpeklerden 69’u narkotik, 12’si çay, tütün ve 10’u silah mühimmat patlayıcı olmak üzere toplamda 91 adet köpek taşra idarelerinde görev yapıyor. Ayrıca Köpek Eğitim Merkezi'nde 32, taşra ve merkezde toplam 123 köpek bulunuyor. Eğitim Merkezi bünyesinde 2 hekim odası, ameliyathane, muayenehane, röntgen odası, gözlem odası, laboratuvar ve görüntüleme odası olan veterinerlik bulunuyor. Yavru Eğitmen Binası'ndaki barınaklar ise; 21 adet yavru köpek barınağı, 2 adet doğumhane barınağı, 12 adet karantina barınağı ve 72 adet yetişkin köpek barınağı olmak üzere ünitelerden oluşuyor. Merkezde ayrıca arama alan simülasyonu oluşturularak koku tanıtımı ve oda aramalarının yapılacağı 5 oda, yetişkin ve yavru köpek pentatlon alanları ve eğitimlerde kullanılacak otomobil, otobüs ve benzeri araçların bulunacağı alan bulunuyor.