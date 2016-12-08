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'Keskin nişancı'ya para cezası

Van’da kaçak avlanma yaparak sosyal medyada paylaşan şahsa 5 bin TL’ye yakın para cezası verildi.


08 Aralık 2016 11:31

Van’da kaçak avlanma yaparak sosyal medyada paylaşan şahsa 5 bin TL’ye yakın para cezası verildi.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2015 yılında sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarda 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet edildiği gerekçesiyle çalışma başlatıldığı belirtildi. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen M.A. hakkında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 831 TL idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Vurmuş olduğu 1 kuğu, 4 kınalı keklik ve 1 yabani tavşan için de 3 bin 900 TL tazminat bedeli talep edilmiştir" denildi.

M.A. isimli şahsın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın üzerine ‘keskin nişancı’ yazması ise dikkat çekti. 

Etiketler: keskin nişancı


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