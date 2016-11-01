10 küçükbaşın 9’unu kesen İnegöl’lü köftecisi ve kasap Faruk Varol, adını “Cabbar” koyduğu küçükbaş hayvanı sevimliliği nedeniyle bir türlü kurban edemeyince kendine dost edindi. Kendini hem sahibine hem de çevresine sevdiren Cabbar, oyun arkadaşı müşterilerin ise ilgi odağı oldu.

İNEGÖLSPOR FORMASIYLA

Fanatik İnegölspor taraftarı olan Faruk Varol’un İnegölspor formasını giydirdiği Cabbar ile futbol oynaması görenleri şaşırtıyor. Kapalı bir ortamda beslendiğinde sahibine ulaşmak için hayvanın bağırarak çağrı yaptığını ifade eden Varol, “Bensiz yaşam yerinde durmuyor. Benim yanımda olmak istiyor. Özgür olmak istiyor. İş yerindeki müşterilerimiz de bu duruma alıştı. Her zaman benim yanımda. Artık onsuz bir yere gidemiyorum” dedi.

KURBANDA KESMEYE KIYAMADI

Cabbar’la olan hikayesini de anlatan Faruk Varol, “5 aylık iken küçükbaş sürüsü ile birlikte aldım. 10 civarında küçükbaş hayvanım vardı. 9 tanesini kestim ve müşterilere sundum. Kurban Bayramında kesmek için saklamıştım. Kurban bayramından kısa süre önce Cabbar ismini verdiğim küçükbaş hayvanın farklı bir şey olduğunu fark ettim. Sempatik, sevecen, biraz daha oyunu seven bir hayvan olduğunu fark ettim. Kurban Bayramı geldiğinde kesmeye kıyamadım” dedi.

Cabbar’ın davranışları ve sevecenliği ile aileden biri gibi olduğunu ifade eden Varol, “Beslemeye, daha da büyütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

TOPLA OYNUYOR

Cabbar’ı bir yere kapamak yerine salık bıraktıklarını belirten Varol, “Bir gün işletmemize gelen müşterilerin topla oynadığı sırada, Cabbar topa koşarak kafasıyla vurmaya başladı. Topa oldukça ilgisinin olduğunu gördüm. Müşteriler de oradan uzaklaştıktan sonra Cabbar ile birlikte birkaç deneme yaptım. Baktım attığım topa vurmaya, sürüklemeye başladı. Topun peşine koşuyor, alıp topu bana getirebiliyor. Resmen ailemizin ve işletmemizin maskotu oldu” şeklinde konuştu.

20 yıldan bu yana kasaplık yaptığını aktaran Varol, “20 yıl boyunca birçok hayvanı kestim ama hayatımda ilk kez Cabbar’ı kesmeye kıyamadım. Hayvanların sevgiden ve ilgiden anladığını gördüm. Cabbar’ı asla kesmeyeceğim, onunla eğlenip, spor yapmaya devam edeceği” dedi.