Kestane ağaçlarında dal kanseri mücadelesi

Simav ve Aksaz bölgelerinde toplam 793 dekar alanda bin 200 adet kestane ağacı bulunuyor. Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav bölgesinde 3 yıldan bu yana kestane ağaçlarında görülen dal kanseri ile mücadele ettiklerini belirtti. Aksoy “342 dekarı Simav’da, 451 dekarı Aksaz bölgesinde olmak üzere toplam 793 dekar alanda bin 200 adet kestane ağacı bulunmaktadır. Özellikle yanlış aşılama ve silkeleme hatalarından kaynaklanan ve mantar miselleriyle bulaşan dal kanseri, kestane ağaçlarını dallarını kurutuyor, hatta ağacın tamamen kurumasına sebep oluyor. Simav’da başlattığımız dal kanseri ile 2015 yılında 52 hektar, 2016 yılında, 70 hektar, 2017 yılında, 149 hektar olmak üzere toplam 271 hektar alanda mücadele yapmış olacağız. 2017 yılı dal kanseri mücadelesinde 112 hektarlık alan tamamlanırken, 37 hektarlık alanda devam ediyor. Dal kanseri olan ve kuruyan kestane ağaçlarının dalları 30-40 santimetre alt kısmından kesiliyor, bazı ağaçların yeniden filiz sürmesi için derinden kesimi yapılıyor. 3 yıllık dal kanseri mücadelesi için toplam 540 bin TL. devlet desteği verilen çalışmalarımızdan olumlu sonuçlar aldık. 14 işçi ile çalışmalarımız devam ediyor. Kestane ağacı bulunan vatandaşlarımızın destekleri ile yaklaşık 8 ile 10 yıl sonra rekoltenin çok yükselmesini bekliyoruz” dedi

Simav ve çevre köylerinde yaklaşık 2 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kestanede bu yıl 543 ton ürün alındığı bildirildi. Lezzeti ve aroması ile Bursalı kestane toptancılarının rağbet ettiği Simav kestanesini kurtarma çalışmaları etkili bir şekilde devam ediyor.

Mehmet Emin İncekulak