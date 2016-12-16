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Kestane hasadı bitti, şeker üretimi başladı

Bursa’daki kestane şekeri üreticileri, toplanan ilk ürünleri işlemeye başladı. Kardelen Kestane Şekeri Kalite Kontrol ve Ar-Ge yöneticisi Ebru Aygün, bu yıl 500 ton alım gerçekleştirdiklerini söyledi.


16 Aralık 2016 10:10

Kestane şekeri ile Bursa’yı dünyaya tanıtmaya kararlı olan Kardelen Kestane Şekeri, yaptığı yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2017 yılındaki kestane şekeri için alımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, “Kestane soyum sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılki alım kriterlerimizi çeşitlendirdik.

Halihazırdaki kestanenin yanı sıra 2017 yılı için 500 ton kestane alımı gerçekleştirdik. Firmaya gelen kestaneler ham madde kabulde belirli analizler yapıldıktan sonra firmadaki soyum bölümüne geliyor. Bu alanda sezonda yaklaşık 30 personel istihdam sağlanıyor” diye konuştu.

Kestane şekerinin eşsiz bir lezzet olduğunu ifade eden Aygün, “Bunun toplanması, fabrikaya gelmesi, işlenmesi gerçekten meşakkatli bir süreçtir. Öncelikle kestane ham madde olarak şekere uygun olan formunu kullanmak durumundayız. Çünkü her kestane şekere uygun olmuyor. Bunun yanı sıra lezzetinin ağızda hissedilmesi istenilen kriterlerden en başta gelenidir. Biz Kardelen olarak sade kestane şekerinin yanı sıra, çikolatalı, haşlama, portakallı, fıstıklı, şuruplu ve kestane ezmesi gibi 60 çeşit ürün yelpazesi bulunmaktadır. Bu ürünlerimizi de yurt içine olduğu gibi yurt dışındaki pazarda da markamızı ön plana çıkarmayı başardık” dedi.

Bursa'nın simge ürünlerinden kestane şekerinin, şehrin ana caddelerinde kilosu 5 ile 10 liradan satıldığına da dikkat çeken Aygün, “Bunlar müşteriyi kandırmaya yönelik satışlardır. Kestanenin ham haline baktığımız zaman 15 liradan satılırken, kestane şekerinin kilosunu 10 liradan almak mümkün değil. Bunun hazırlanması, işçiliği, şekeri ayrı bir iştir. Biz kestane şekerinde kalitemizle ön plandayız. Bizim sloganımız ‘fiyat unutulur kalite akılda kalır’ olmuştur. Kalitemizi her geçen gün yüksek tutup farklı şekillerde kestane şekerini sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde satış yapanlar hem Bursa’ya kötü bir imaj hem de ilk defa kestane şekeri tadına bakanların hayal kırıklığına uğratmaktadır” diye konuştu.

Kestane şekerinin saklama koşullarıyla ilgili de konuşan Aygün, “Firmamız bu alanda ürettiği dayanıklı ürün grupları şurubunda veya değişik paketleme ambalajlarında 2 yıla kadar koruna biliyor. Normal şartlardaki bir kestane şekeri ise, sıcağa maruz kalmadan 8 derecelik bir ortamda 60 gün dayanabiliyor" dedi.
Kestane şekerinin faydalarını saymakla bitmeyeceğini belirten Aygün, çocukların çikolata yemelerinin yerine kestane yemelerinin önemli olduğunu söyledi. Aygün son olarak Bursalıların ziyaretlerinde çikolata değil de kestane şekerleri götürerek Bursa’yı ve kestaneyi tanıtması gerektiğine dikkat çekti. 

Abdullah Çibir

Etiketler: bursa, kestane hasadı, şeker üretimi


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