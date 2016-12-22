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Kestane 'in', fındık 'out'

Giresun’da fındık üreticileri kestane satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Kestane in, fındık out

22 Aralık 2016 14:30

Giresunlu fındık üreticisi Yılmaz, son yıllarda fındık fiyatının, bu yılda rekoltenin düşük olması nedeniyle geçimini kestane satarak sağlamaya çalıştığını söyledi. Çeşidine göre kestane fiyatlarının değiştiğini ancak buna rağmen her çeşidin fındıktan daha pahalı olduğunu belirten Can, kestane fiyatlarının 10 ile 15 TL arasında değiştiğini söyledi.

Can ''Kestane satıcılığından iyi para kazanıyorum. Aynı zamanda fındık üreticisiyim. Geçen yıl 1 ton, bu yıl da 500 kilogram fındığım oldu. Fındık oldu para etmedi, bu yılda fındığım olmadı zarar ettim. Kavrulmuş fındığın kilogramı 40 TL, kavrulmuş kestanenin ise 100 gramı 5 TL’den satılıyor, kilosu 50 TL’yi buluyor. Yaş kestane 10 ile 15 TL arasında kuru fındık ise 11 TL’den satılıyor. Fındık fiyatı sürekli gerilerken, artmasa bile kestane fiyatını koruyor. Sezon içerisinde yaklaşık 400-500 kilogram kavrulmuş, 2 ton civarında yaş kestane satabiliyorum. Türkiye'nin önemli bir ihraç ürünü olan fındığın memleketinde kestane satmak zorunda kalıyorum'' dedi.

Etiketler: Giresun, kestane


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