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Kestane işçilerini taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü 1 yaralı

Aydın’da kestane işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kız çocuğu yaralandı.

Kestane işçilerini taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü 1 yaralı

22 Ekim 2017 20:20
Kestane işçilerini taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Aydın Sultanhisar ilçesi ile İzmir Ödemiş ilçesi arasında kalan Ovacık Yaylası Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kestane toplamak için Ovacık Yaylası yakınlarındaki araziye giden işçiler akşam paydosundan sonra eve dönmek üzere yola çıktı. Arazi sahibi Durmuş Karatekin, işçileri Şengül Özbay, Zennurşan Göz ve Dilara Göz ile 44 AY 583 plakalı otomobil ile yayladan inmeye başladı. Malgaçemir Mahallesi yakınlarındaki Demirtaş mevkiine geldiklerinde Durmuş Karatekin yönetimindeki otomobil virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı. Aracın sürücüsü Durmuş Karatekin ile işçileri Zennurşan Göz ve Şengül Özbay olay yerinde hayatını kaybetti. İşçilerden 18 yaşından küçük olan Dilara Göz ise kazadan ağır yaralı olarak kurtarılarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acı haberi alarak kaza yerine çıkan köylüler büyük üzüntü yaşadı. AKS 110 ekipleri, jandarma ve köylüler ölenlerin cenazelerini çıkarmak için uzun uğraş verdi. Deredeki cesetler yoldan dereye çekilen halatlar yardımı ile çıkarılabildi.

Köy muhtarı İzzet Baydar, “Malgaçemir köyümüzden Durmuş Karatekin kendisine ait kestane bahçesini işlemek üzere Sultanhisar’dan aldığı işçilerle yaylaya çıkmış. Akşamüzeri dönerken virajı alamayarak araç uçurumdan yuvarlanmış. Kazada Durmuş Karatekin ile birlikte işçilerinden Zennurşan Göz ve Şengül Özbay hayatını kaybetti. Zennurşan Göz’ün kızı odluğunu öğrendiğimiz yaşı 18’den küçük Dilara Göz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken kaza nedeniyle yayla yolunda uzun kuyruklar oluştu. 

Ali Soydemir

Etiketler: aydın, feci kaza

 

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