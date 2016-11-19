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Kestane üreticisi yeni sezon fiyatlarından umutlu

Uzun kış gecelerinde odun sobalarının üzerinde pişirilen kestaneler, Aydın'da yaklaşık 2 ay önce dolduruldukları kuyulardan çıkarılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl fiyatlardan umduğunu bulamayan üretici, yeni sezona umutlu girdi.

Kestane üreticisi yeni sezon fiyatlarından umutlu

19 Kasım 2016 09:38

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın’da, Ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, konuldukları yerlerden çıkarılması işlemlerine başlandı. Kestane üretiminin yapıldığı bölgelerde yaklaşık 15 gün gibi kısa bir süre devam eden hasat işleminin ardından olgunlaşmaları ve kozaklarının çürümesi için derin kuyulara doldurulan kestaneler; hasatta olduğu gibi kısa bir süre içerisinde kuyulardan çıkarılarak, tüketicilere sunulması için pazarlanacak.

Fiyatlar Geçtiğimiz Yıla Göre yükseldi
Kestane üretimin çok fazla olduğu Aydın'ın dağ köylerinde traktöre bağlanan kestane dövme makinesiyle yapılan işlemler sonucunda kestaneler dikenli kozaklarından ayıklanıyor. Kestanenin pazarlarda en bol olarak satışa sunulacağı dönemin yılbaşına isabet etmesi nedeniyle fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor.

Kasım ayı başlarından bu yana toptan 7 ila 12 TL arasında değişen tutarlarda alıcı bulan kestane fiyatlarının, önümüzdeki hafta başından itibaren yükselmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 6 ila 9 TL arasında değişen fiyatlardan ürününü satan üreticiler, bu yıl fiyatların daha iyi bir noktadan başlaması nedeniyle sevinç yaşıyor. Rusya ile yaşanan krizin geçtiğimiz yıl fiyat düşüklüğünde etkili olduğunu öne süren üreticiler, krizin aşılmasının ardından fiyatların daha da yükselmesini ümit ediyor.

Bu yıl Aydında kestane sektörden 35-40 milyon TL gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin en fazla kestane ağacı varlığına sahip ili olan Aydın'ın dağlarında yaklaşık 55 bin dekar alanda, 545 bin ağaçtan yılda 16 bin ton kestane alınıyor. Bunun ortalama bin 200 tonu İsrail, İtalya, Almanya, Rusya ve İngiltere'ye ihraç ediliyor. Aydın'da yetiştirilen kestanenin büyük bir kısmı da Bursa iline kestane şekeri yapılması için gönderiliyor. 

Mehmet Barlas

Etiketler: kestane, kestane fiyatları, kestane üreticisi


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