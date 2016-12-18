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Kestane yoğun ilgi görüyor

Kış aylarının gelmesi ile birlikte kestane seyyar tezgahları süslemeye başladı.

Kestane yoğun ilgi görüyor

18 Aralık 2016 14:31

Adıyaman’da havaların soğumasıyla birlikte seyyar tezgahlarda yerini alan kestane vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Seyyar tezgahlarında mangal kömüründe pişirilen kestanenin 1 kilogramı 35 TL’den satışa sunuluyor.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında seyyar tezgahında kestane pişirip satan Mehmet Atıcı, kestane sevenlerin fiyata takılmadığı ve severek alıp yediklerini vurgulayarak, “Burada 1 kilogram kestane 35 TL’den satıyoruz. Bizde emek harcıyoruz, kömür yakıyoruz. İnsanlar dışarıdan düşününce kolay geliyor. Bazıları fiyatları yüksek buluyor. Kestane sevenler fiyatlara takılmıyor sıkça alıp tüketiyor. Öğlen saatlerinde gelip akşama kadar burada satış yapıyorum. İsteyenlere kiloyla satıyorum isteyenlere de gram şeklinde de satıyoruz” şeklinde konuştu. 

Cihan Kizir
ADIYAMAN 

Etiketler: kestane


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