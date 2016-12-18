Adıyaman’da havaların soğumasıyla birlikte seyyar tezgahlarda yerini alan kestane vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Seyyar tezgahlarında mangal kömüründe pişirilen kestanenin 1 kilogramı 35 TL’den satışa sunuluyor.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında seyyar tezgahında kestane pişirip satan Mehmet Atıcı, kestane sevenlerin fiyata takılmadığı ve severek alıp yediklerini vurgulayarak, “Burada 1 kilogram kestane 35 TL’den satıyoruz. Bizde emek harcıyoruz, kömür yakıyoruz. İnsanlar dışarıdan düşününce kolay geliyor. Bazıları fiyatları yüksek buluyor. Kestane sevenler fiyatlara takılmıyor sıkça alıp tüketiyor. Öğlen saatlerinde gelip akşama kadar burada satış yapıyorum. İsteyenlere kiloyla satıyorum isteyenlere de gram şeklinde de satıyoruz” şeklinde konuştu.

Cihan Kizir

ADIYAMAN