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Kestaneler ağaçtan değil sudan toplanıyor

Ordu’da bulunan ormanlarda kendiliğinden yetişen kestaneler vatandaşlar tarafından çok ilginç bir yöntemle toplanıyor.

Kestaneler ağaçtan değil sudan toplanıyor

03 Kasım 2017 09:00
Kestaneler ağaçtan değil sudan toplanıyor - Tıkla İzle

Ordu’da kestaneler ağaçlardan değil, derelerden toplanıyor. Kabadüz ilçesinde kestane toplamak isteyenler derelere gidiyor. Derelerin etrafındaki ağaçlardan olgunlaşarak suya düşen kestaneler vatandaşlarca su birikintilerinden kolaylıkla toplanıyor.

Kestane toplayan Osman Arslan, kestaneleri ağaçtan değil, derelerden topladıklarını söyledi.

Kışın yaklaşmasıyla kestanelerin olgunlaştığını belirten Osman Arslan, “İlçemizdeki arazini yapısı oldukça yamaç. Bu yamaç arazilerdeki ağaçlardan dökülen kestaneler derelerde birikiyor” dedi.

Kaliteli sağlam kestanelerin suyun içinde kaldığını ifade eden Arslan, “Bu yöntemin mantığı aslında çok basit. Suya düşen kestanelerin sağlam olanları tabanda kalıyor, boş, çürük ve kurtlu olanları ise akan su ile gidiyor. Bu yöntem biraz meşakkatli olsa da suyun içinden toplanan bütün kestanelerin hepsi sağlam, hepsi kaliteli oluyor” şeklinde konuştu.Arslan, bu yöntemi herkese tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Volkan Öztürk ise, “Bizler kestane toplamayı büyüklerimizden bu şekilde öğrendik. Birçok kişi ağaçlardan toplarken bizler dere yataklarında suyun içinde topluyoruz. Çünkü suyun içinden topladığımız kestaneler daha büyük, daha sağlam oluyor” diye konuştu. 

Mustafa Bıyık
 

 

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