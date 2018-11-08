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Kestiği ağaç üzerine devrildi

Kestiği ağaç üzerine devrildi
Kestiği ağaç üzerine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Bahariye Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. 45 yaşındaki Nihat Ç, kesim yaptığı sırada iddiaya göre üzerine ağaç verildi. Devrilen ağacın altında kalan şahıs yakınları tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nihat Ç. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardında Nihat Ç, İnegöl'de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerini soruşturma başlattı.  

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