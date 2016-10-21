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Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

21 Ekim 2016 15:54

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Akçasu köyünde ormanlık alanda motorlu testereyle kesim yapan Satılmış Karademir (60), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Karademir’in cenazesi, Hanönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünde meydana gelen olayda ise, orman köylüsü İsmail Gökırmak, Akçakaya mevkisinde kestiği ağacı çekerken ağacın yuvarlaması sonucu altında kalarak yaralandı. Bacağı kırılan Gökırmak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Emre Yılmaz


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