'Ketenpere' filminin tanıtımında 'Kolpaçino' müjdesi

Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen Ketenpere filminin tanıtımına filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer katıldı. Ünlü oyuncu, hayranları ile bir araya gelerek sohbet etti. Sezer, sık sık kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını yaptığı esprilerle güldürdü.

Ketenpere filminin gösteriminden önce gazetecilerle bir araya gelen Sezer, filme gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Gazetecilerin sorusu üzerine Kolpaçino serisinin devam edeceğini müjdeleyen Sezer, “Ketenpere filmi daha önceden de düşünülen bir proje idi. Fakat bu Kolpaçino 3. Devre’yi yaptıktan sonra Buna karar verdik. Kolpaçino devam edecek mi dersek. Tabi bir seri var sonuçta bir zamanı var onun. Çünkü bir arası var Kolpaçino’nun 4-5 sene her serinin arası var. 2009 yılında yapılıp 2012 yılında çıkması 3-4 yıl geçiyor“ dedi.

Ünlü oyuncu, Kolpaçino serisinde oynayan Aydemir Akbaş’ı ise, esprili bir dille Yeşil Yol filmindeki gardiyana benzetti. Akbaş’a övgüler yağdıran Şafak Sezer, “Kolpaçino filminin devam etmesi için Aydemir Abi biraz daha yaşlansın. Aydemir Abi’yi biliyorsunuz.80 yaşında ama hiç yaşlanmıyor. Yeşil Yol filmindeki o Gardiyan gibi“ şeklinde konuştu.

Antep şivesi ile konuştu

Gaziantep’i çok beğendiğini ifade eden Şafak Sezer, Antep Şivesi ile yapılan telefon şakasını hatırlattı. Sosyal medyada gündeme gelen şakayı unutamadığı belirten Sezer, Antep Şivesi ile konuştu. Sezer,“ Ben 7-8 yıldır Anadolu’ya çıkmıyorum. Antep'te tabi bir sürü şeyler değişmiş. Ama en unutamadığımız 2 senedir ‘Erkan anaktarlar goltuğun altına kalık beni ara’. Bacım tekrarlik işte“ dedi.

Afrikalı Ali’nin görüntü patenti

Yanında bulunan ve Ketenpere filminde rol alan ünlü radyo sunucusu Afrikalı Ali’ye de esprileri ile takılan Sezer, Afrikalı Ali’nin görüntüsü ile değil sesi ile meşhur olduğunu söyledi. Sezer, “Kendisinin sesi meşhurdur görüntüsü meşhur değildir. Görüntü patenti bizde biz aldık. Ali abi ile bundan sonra baya bir filmde beraber olacağız. Ama seyirciler onu sesinden tanırlar. Abi abi zaten yöresel bir adam her yeri geziyor. Ben 7-8 yıldır Anadolu’ya çıkmıyorum. Antep2te tabi bir sürü şeyler değişmiş. Ama yemekler hala aynı“ ifadelerine yer verdi.

Gastronomi kenti Gaziantep’in yemeklerine de övgüler yağdıran ünlü oyuncu, kendisinin şeker hastası olduğunu söyledi. Programa aşçı önlüğü ile katılan Sezer, program öncesinde ise yediği yemek ve baklavalar nedeniyle gözlerinin karardığını vurguladı. Yemek yapmayı sevdiğini belirten Sezer, “Antep’in mutfağı ile ilgili bir şey söylemeyin karşınızda ciddi bir şeker hastası var. Zaten gözlerim karardı benim aşağıda. Sabah 3-4 tane zeytinle çok az peynir yedim Antep’e geleceğim diye Buranın hastasıyım. Biraz öncede mutfaktaydık. Bir ustanın kitaplarını aldık. Bende evde böyle yemek denemeleri yapıyorum. İyi bir usta değilim ama yemeklerim iyidir“ ifadelerini kullandı.

"Setler gergin geçer"

Ünlü oyuncu mizah filmleri yapmalarına rağmen film çekimlerinde çok ciddi olduklarını kaydetti. Setlerin gergin geçtiğini anlatan Sezer, “Biz sette böyle eğlenen bir ekip değiliz. Bu ekiple beraber biz 2009 yılından beri çalışıyoruz. O zamandan beri oturup kendi aramızda eğlenecek bir şeyler kuramadık açıkçası. Setler hep gergin geçer. Mizah kendini eğlendirecek bir şey değildir. Önemli olan seyirciyi eğlendirmektir. Ama tabi bu ekiple birçok işler yapacağız. Yeni arkadaşlar da gelecek ama ekibimizin can damarı oyuncularımız “ diye konuştu.

Ketenpere kandırma hikayesi

Yeni vizyona giren Ketenpere filmini özetleyen Sezer, "Ketenpere kandırma üzerine bir hikaye. Biraz da böyle mertlik,cesaret üzerine artı sevgi var. Bir kızı seviyor ve o kız için iyi şeyler yapmak istiyor. Ve yaptığı mesleğinde oyunculuğu yapıyor ama tadı da mutfağındadır deyip hep iş sahibi olmak isteyen bir adamın hikayesi“ diye konuştu.

Abdülkadir Güneş

