KGC’den İHA’ya 2 ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ödüllü medya yarışmasında dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, “Devletimizin ve milletimizin bekası için gözünü kırpmadan kahramanca mücadele eden askerlerimizi saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Kayseri basının 108 yıllık bir tarihi var. Kayseri’de ilk gazetenin yayınlandığı 1910 yılından beri meslektaşlarımız her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Dün milli mücadelede olduğu gibi yakında tarihimizde de 15 Temmuz başta olmak üzere bu ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelik her hain saldırıda Kayseri basını devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu Türkiye’de kurulu 71 cemiyet, Azerbaycan’da 4, Kıbrıs’ta 3 meslek kuruluşundan oluşmuş 78 meslek kuruluşundan meydana gelmiş 20 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük basın kuruluşlarından bir tanesidir. Türkiye Gazeteciler Federasyonu kendi sorunlarından daha önemli Türkiye’nin birlik ve beraberliği için al bayrağımızın göklerde durması için sonuna kadar destek vermektedir. 3 yıldır Basın İlanla ilgili bir tek kuruş zam verilmedi. Verilen zamlar Bakanlar Kurulunun onayı şart olduğu için zamlar hem o masada bekletildi. En son Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Anadolu basınına ilk defa Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yaygın basına yüzde 7 civarında, Anadolu basınına da yüzde 20 civarında bir zam verdi. Bu zammın verilmesi 1’inci planda önemli ama eğer Bakanlar Kurulu bu zammı onaylamazsa maalesef Anadolu basınını oksijen çadırından çıkamayacak” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “25 yıldır sizlerle akraba gibiyiz. Mesleğin en eski duayenleri de burada, yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Bunların hepsiyle hatıralarımız var. Allah’a şükür bir kötülüğümüz yok. Kimseye düşman değiliz. Ara ara canımızı acıtan yazılar yazsalar da, yüz yüze bakıp ifade edebilecek bile bir ortamımız medeni bir şekilde gelişti. Gazetecilik zor deniliyor ama ben tam tersini düşünüyorum. İşiniz çok kolay. Niye kolay, dışarıda bir sürü olay var. Malzeme bol.” diye konuştu.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve gazeteciler katıldı.

“İHA’ya 2 ödül”

Öte yandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada, İHA Kayseri Bölge Müdürlüğü Haber Müdürü Alparslan Ötüken ‘Anneler Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı’ haberiyle fotoğraf dalında 2’incilik ödülünü alırken, muhabir Ali Göç de ‘Engelli Berkay’ın tek hedefi milli takım’ haberiyle spor kategorisinde 2’incilik ödülünü aldı.

Turan Bulut

