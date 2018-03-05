Khalid Boutaib atıyor, Yeni Malatyaspor kazanıyor

Faslı futbolcu attığı gollerle takımı adına kritik puanların kazanılmasında önemli rol oynarken, dün oynanan A.Konyaspor karşısında da attığı golle yıldızlaşan isim oldu. Türkiye’deki ilk sezonunda Süper Lig’deki birçok önemli golcüyü geride bırakan Khalid, Teknik Direktör Erol Bulut’un da vazgeçilmezi oldu.

Khalid Boutaib, attığı 11 golle takımının kazandığı 19 puana direkt katkı yaptı. Golcülüğünün yanı sıra saha içerisindeki bitmek bilmeyen enerjisiyle orta saha ve savunmada da takımına önemli katkıları olan Faslı futbolcu, henüz lig bitmeden transferin gözdeleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Khalid Boutaib sırasıyla Osmanlıspor (2), Antalyaspor, Bursaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Galatasaray, Kayserispor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında skora katkı yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, haziran ayında başlayacak Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı'nın formasını giyecek.

Mehmet Türel

