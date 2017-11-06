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Khalid Boutaib cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören forvet oyuncusu Khalid Boutaib cezalı duruma düştü.

Khalid Boutaib cezalı duruma düştü

06 Kasım 2017 13:28

Sarı-kırmızılı takımın en golcü oyuncusu durumundaki Faslı Boutaib, Başakşehir müsabakanın ikinci yarısında rakibini arkadan çekmesi sonucu hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart gördü.

Müsabakaya kart sınırında çıkan Khalid, toplamda 4 sarı karta ulaştığı için ligin 12. haftasında deplasmanda oynanacak Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Bu arada golcü oyuncu, Fas Futbol Federasyonu’ndan aldığı milli davet üzerine Alanyaspor maçı sonrası ülkesine gitti.

Fas Milli Takımı, 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fildişi Sahili ile karşılaşacak. 

Mehmet Türel

Etiketler: Khalid Boutaib

 

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