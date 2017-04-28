Diğer
Kategoriler

KHK ile kapatılan kolejin 13 öğretmeni tutuklandı

Kayseri’de KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanlarına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KHK ile kapatılan kolejin 13 öğretmeni tutuklandı

28 Nisan 2017 09:50

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nebağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu şahıslarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 20 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişi haklarındaki işlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!