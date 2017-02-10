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KHK'den büyük müjde çıktı! Aylık 666 TL destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından teşvik düğmesine basıldı.

KHKden büyük müjde çıktı! Aylık 666 TL destek

10 Şubat 2017 09:29

687 sayılı KHK ile yıl sonuna kadar işe alınacak her yeni işçi için aylık 666 lira prim, 106 lira da vergi desteği verilecek. Böylece bir işçinin işverene maliyeti 2 bin 88’den bin 314 liraya inecek.

TEŞVİK DÜĞMESİNE BASILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günü TOBB’da düzenlenen Ekonomi Şûrası’nda “Bizim ne yapıp edip mart dönemi içerisinde işsizlik oranını gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım” sözlerinin ardından dün olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile istihdamı artırmak için sürpriz teşvik kararı çıktı.

Buna göre, yüzde 11.8 oranına ulaşan işsizliği azaltmak amacıyla yeni işe alınacak işçiler için devlet bu yıl ayda 773.47 liraya varan prim ve vergi desteği sağlayacak. Asgari ücretli bekâr bir işçi için 93.32 lira gelir vergisi, 13.49 lira da damga vergisi olmak üzere 106.81 lira vergi ödeniyor. İşverenler, bu sene işe alacakları yeni işçi için yıl sonuna kadar bu rakamı da ödemeyecek.

Böylece, işverenin yeni işe aldığı işçinin aylık maliyeti 2 bin 88 liradan bin 314 liraya düşecek. 687 sayılı KHK uyarınca, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınacak ilave işçiler için aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarda işverene destek ödemesi yapılacak. Bu rakam, 30 gün üzerinden işçi başına aylık 666.66 lira destek anlamına geliyor. Bu destek, işçi için ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası fonu primine mahsup edilecek, kalan tutar ise nakit olarak ödenecek. İşveren normalde asgari ücretli bir işçi için 577.69 lira tutarında işçi-işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası fonu primi ödüyor. Bu tutar 666.66 liralık destekten düşüldükten sonra kalan 88.97 lira işverene nakit olarak ödenecek.

YIL BOYUNCA VERİLECEK

Söz konusu destek ödemesi, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınacak yeni işçiler için yapılacak ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek. Şubatta işe alınan işçi için 11 ay, martta işe alınan için 10 ay şeklinde olmak üzere destek ödemesi yapılacak. İşçilerin İşkur’a kayıtlı işsizler arasından alınması gerekecek. Teşvikten yararlanabilmek için, işçinin son üç ayda o işverene bağlı olarak sigortalı çalışmamış olması koşulu aranacak. Aralık ayında 3 işçisi bulunan bir işveren, ilave olarak yeni bir işçiyi işe alırsa, destek ödemesinden yararlanacak. İlave alınacak işçi sayısında sınırlama olmayacak.

KAYITLI İŞSİZİN YARISI ALINSA FON’A 11 AYLIK FATURASI 9 MİLYAR LİRA

Bu yılın sonuna kadar işverene verilecek destek ödemeleri için işe alınacak işçinin İşkur’a kayıtlı işsiz olması şartı var. Aralık 2016 itibarıyla İşkur’a kayıtlı 2.3 milyon işsiz bulunuyor. 773 liralık desteğin 666 lirası İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

Yani şubat ayında işe alınan bir işçi için işveren 11 ayda toplam 8 bin 507 liralık teşvikten yararlanabilecek. Bu hesaptan hareketle, İşkur’a kayıtlı işçilerin yarısının, yani yaklaşık 1 milyon 150 bin işsizin bu teşvik kapsamında işe alınması halinde İşsizlik Fonu’na çıkacak 11 aylık fatura 9 milyar TL’ye yakın olacak.

İşsizlik Sigortası Fonu’nda Mart 2002’den Aralık 2016’ya kadar geçen sürede 103 milyar TL birikmişti. 9 milyar TL’lik ödeme Fon’un yaklaşık yüzde 10’unun kullanılması anlamına gelecek. İşkur’a kayıtlı 2.3 milyon işsiz arasında en büyük grubu nitelik gerektirmeyen mesleklere mensup kişiler oluşturuyor. 875 bin kişi bu grupta yer alırken, yaş grubu olarak da en çok 15-29 yaş arası öne çıkıyor. Teşvik en çok ‘niteliksiz’ gençlere yarayacak gibi gözüküyor.

KAYNAK: HABERTÜRK 

Etiketler: 666 TL destek, İstihdam seferberliği, KHK


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