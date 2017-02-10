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KHK’lar sonrasında YÖK’ten ihraç açıklaması

Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin KHK’lar çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğünü açıkladı.

KHKlar sonrasında YÖKten ihraç açıklaması

10 Şubat 2017 12:21

YÖK’ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim kurumlarımızda görevli akademisyenlerin, Kanun Hükmündeki Kararnamelerle kamu görevinden çıkartılma süreçleriyle ilgili yapılan çeşitli değerlendirmeler sebebiyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulunun anayasal asli görevinin, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim süreçlerinin planlanması, düzenlemesi, yönetilmesi ve denetlenmesi olduğunu kaydedilerek Yükseköğretim Kuruluna anayasal çerçevede yüklenen hususlar dışındaki konularda üniversitelerin, diğer kamu kurumlarından farklı olarak, özerk oldukları ifade edildi.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin KHK’lar çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi: 

“Bu süreçte gerekli tüm titizlik ve hassasiyetler üniversitelerce gösteriliyor olmasına karşın yine de oluşmuş ve oluşabilecek mağduriyetlerin değerlendirilme süreçlerine yönelik ise 685 sayılı KHK ile “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyonun bütün mağduriyet müracaatlarını hukuk çerçevesinde ve toplumsal vicdanı tatmin edecek şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Nitekim son çıkan KHK'lar, diğer kurumlarda olduğu gibi akademide de yapılan yeniden değerlendirmeler sonrasında iade sürecinin başladığını göstermektedir.

Yükseköğretimin kurumsal yapısı kadar akademi camiasının yetişmiş her bir ferdi de bilim hayatımız ve ülkemiz için değerli ve önemlidir. Gelinen süreçte Yükseköğretim Kurulu olarak konuya ilişkin yeni sorumluluklar üstlenme de dâhil değerlendirmemiz sürmektedir.

Yükseköğretim Kurulumuz milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılara ve terör örgütlerine karşı ülkemiz ve devletimizin hassasiyetlerini aynen ve "zamana bağlı kalmaksızın" taşımakta olup diğer yandan da bütün gayretiyle üniversitelerimizle ve tüm akademisyenlerimizle birlikte yükseköğretimde kalite ve niteliği artırmaya çalışmaktadır”.

Etiketler: ihraç, KHK, yök


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