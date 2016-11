Başkan Kibar yaptığı açıklamada Karadeniz ekonomisinin can damarı olan fındığın sezona 12 TL’den başlayarak 15 TL’ye kadar yükseldikten sonra 10 TL’nin altına düşmesinin tek sebebinin fındığa sahip çıkılmaması olduğunu belirtti. Cumhuriyet tarihinin en düşük rekoltesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Kibar, “Rekoltenin böylesine düşük olduğu bir sezonda fiyatların bu seviyeye düşmüş olmasının hiçbir yetkili makamca açıklaması olamaz” dedi. Başkan Kibar şöyle devam etti: “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fındıkla ilgili yapılan her açıklama sonrası fiyatları dalga geçercesine daha da düşürüldü. Üreticilerimiz artık açıklama duymaktan bitmiş durumda. Fındıktaki tekelleşmenin önüne geçmek için somut adımlar atılmalı ve hazine adına 50 ila 100 bin ton arası fındık aldırılması gerekmektedir. Devletimizin böyle bir hazırlık içerisinde olduğunun duyulması bile fiyatları tatmin olunacak seviyelere çıkarabilir. Bu hamle ihracat talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı böyle bir sezonda üreticilerimizin zararına ürün satmasının önüne geçecektir. Fındık fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasının tek sebebi yıllardır dile getirdiğimiz tekelleşme gücüdür. Hükümet tekelleşme oyununa müdahale etmelidir ve üreticilerimizin mağdur edilmesine seyirci kalmamalıdır. Bugün hükümetimiz müdahale alımı konusunda bir hamle yapsa, şu kurumu yetkilendiriyorum ve piyasadan 14 liradan 50 bin ton fındık alacağım dese emin olalım tekelci firma fiyatları hemen yükseltip 20 bin ton fındık alınmasına bile müsaade etmez. Bu sene ürün yok. Talebin karşılanması mümkün değil. Üreticilerimiz darboğazda. Bölgemiz ekonomisi can çekişiyor. Artık dayanamıyoruz ve bu fiyatlardan fındık satıyoruz bu durum fiyatların ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü hareket etmesini engelliyor. Bu fiyatlardan Fındık satan üreticimiz zarar ediyor birçok çiftçimiz esnafa ve bankalara olan borcunu ödeyemeyecek durumda, müşterisi çiftçi ve ek geliri fındık olan esnafımız iflasın eşiğinde Devlet yetkililerimize çağrımız bu çığlığımıza kulak verin.”

Başkan Kibar, "15 Temmuz da ülkemiz çok ciddi bir mücadeleden geçti ve ülke olarak halkın iradesinden daha büyük bir irade olamayacağını tüm dünyaya gösterdik, halen olağanüstü hal durumundayız. Fakat 10 milyon insana dolaylı yoldan getiri sağlayan, üretiminde hiçbir döviz girdisi harcamadan, ülkemize yıllık yaklaşık 2,5 - 3 milyar dolarlık bir ihracat getirisi olan bir tarım ürününe devletimizin ben destekleme haricinde fındığın fiyatına karışmam fındık fiyatı serbest piyasa şartlarında alıcı bulur deme lüksü olamaz. Fındık ülkemiz acısından stratejik bir üründür ve dünya üretiminin yüzde 75’ine sahip olduğumuz bir üründe devletimizin mutlak 20 yıllık, 30 yıllık stratejik planlama yapması gereklidir. Bu planlama sektörün bütün paydaşları açısından gereklidir. Bugün bu planlamayı yapmaz isek tekelleşmenin gücü yarın ihracatçı ve fındık manavları sayılarını da azaltacaktır” diye konuştu.

“Devletimizin ilgili makamları tarafından yapılan her açıklama sonrası fındık fiyatları dalga geçercesine düşürülüyor” diyen Başkan Kibar açıklamasını şöyle tamamladı: “Tekelci firma fındık fiyatlarının daha da düşeceği spekülasyonlarıyla dış alıcıları frenliyor. Orta ölçekli ihracatçılar satıcı bulamıyor ve zarar ediyor. Bunun acilen araştırılması lazım. Hükümet tekelleşme oyununa müdahale etmelidir ve üreticilerimizin mağdur edilmesine seyirci kalmamalıdır. Son günlerde kamuoyunda müdahale alımı konusunda çıkan dedikodular bile fiyatların yukarı yönde hareketlenmesine sebep oldu. İlerleyen günlerde hükümet tarafından yapılacak somut adımlar sonrasında fiyatların tatmin edilecek seviyeler ulaşmasını ümit ediyoruz.”

Ahmet Altay