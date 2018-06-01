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Kibar Holding İSO 500 listesinde dört grup şirketi ile yer aldı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 araştırmasında, Kibar Holding’in grup şirketlerinden Hyundai Assan 10'uncu, Assan Alüminyum 38'inci, Assan Hanil 173'üncü ve Assan Panel de 466'ncı sıradan listeye girdi.

Kibar Holding İSO 500 listesinde dört grup şirketi ile yer aldı

01 Haziran 2018 11:53

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 araştırmasında, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding’in dört grup şirketi listede yer aldı. Firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan İSO 500’de, Kibar Holding’in grup şirketlerinden, otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olan Hyundai Assan 10'uncu, Türkiye yassı alüminyum sektörünün açık ara lideri, Avrupa’nın üç büyük üreticisinden Assan Alüminyum 38'inci, otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil 173'üncü, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel de 466'ncı sıradan listeye girdi. 

"Bizler hem Türkiye’nin hem de sektörlerimizin geleceğine inanıyoruz" 

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, "Kibar Grubu olarak, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 araştırmasında 4 şirketimizin listede yer alması bizleri oldukça gururlandırdı. Her sene çalışmalarımızı daha da verimli hale getirmek, performansımızı daha da yükseklere taşımak için canla başla çalışıyoruz. Sadece şirketimize değil, ülkemize değer katmak amacıyla çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Üretime odaklanıp ekonomiyi güçlendirmek, işsizliği azaltmak ve sanayide katma değer sağlamak için büyük bir sorumlulukla yolumuza devam ediyoruz. Bizler hem Türkiye’nin hem de sektörlerimizin geleceğine inanıyoruz. Bu sebeple yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye büyük bir gayretle devam edeceğiz" dedi.  

 

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