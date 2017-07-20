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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıldönümü

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümü etkinlikleri, Başbakan Binali Yıldırım ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı.

Kıbrıs Barış Harekatının 43. yıldönümü

20 Temmuz 2017 11:02

Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene, Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele katıldı.

Tören, Akıncı ve Yıldırım’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesinin ardından Akıncı ve Yıldırım anıt özel defterini imzaladı. 

Etiketler: Kıbrıs barış harekatı


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