Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Alaşehir Kaymakamı ve Salihli Kaymakam Vekili Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Yalım Şenkaya, İbrahim Karaca ve Mamut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Abdullah Varol’un yanı sıra ilçede yaşayan gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve oda temsilcileri katıldı.

“Gazi olmanın gururunu yaşıyoruz”

Şehitlik Anıtı'na Muharip Gaziler Derneği çelenginin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, “19 Eylül, vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günüdür. Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını bir kez daha büyük bir coşku ile yaşıyoruz” dedi. “Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun” diyen Aydın, “Sizler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Aramızdan ayrılmış tüm gazi ve şehitlerimizi yüce Türk milleti adına şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun” diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi baygınlık geçirdi

Öte yandan 19 Eylül Gaziler Günü çelenk sunma töreninde 63 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Haşim Hekimoğlu, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Hekimoğlu tören alanında bulunan Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Törenin ardından Salihli Belediyesi tarafından ikram verildi.

Behzat Akcan