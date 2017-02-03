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Kıbrıs Gazisini son yolculuğunu uğurladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kıbrıs Gazisi Rafet Can’a son görevini yerine getirdi.

Kıbrıs Gazisini son yolculuğunu uğurladı

03 Şubat 2017 14:02

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yuvacık’ta yaşayan ve önceki gün vefat eden Yuvacık’lı Kıbrıs Gazisi Rafet Can’ı son yolculuğuna uğurladı. Yuvacık Merkez Camisinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazında, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşta hazır bulundu. Cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Şanlı tarihimizde bu topraklar için canını vermiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük mücadelelerde gazi olmuş büyüklerimiz ve kardeşlerimiz de hiçbir zaman yalnız değillerdir. Günümüzde de ve yakın tarihimizde terörle mücadelede kararlılık gösteren tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim onları korusun” diye konuştu. 

İsmail Gündüz
 

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos


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