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Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme

LEFKOŞA (İHA) - KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Kıbrıs Konferansı sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis'in görüşmelerden çekildiği iddiasına ilişkin, “Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalesef Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyorlar. İşin doğrusu yarin sabahın erken saatlerinde ancak ortaya çıkar” dedi.

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme

06 Temmuz 2017 23:23

KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, İsviçre’nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı sırasında Rum lider Anastasiadis'in görüşmelerden çekildiği iddiasına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Denktaş, “Yorum yapmamak için direndim ama telefon ve mesajlar durmak bilmiyor. Crans Montana' da görüşmeler halen devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ve TC Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları dışında buradan gelecek hiçbir yorum doğruyu yansıtmıyor. Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalesef Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyorlar. İşin doğrusu yarın sabahın erken saatlerinde ancak ortaya çıkar” dedi.
 

Etiketler: Cenevre, isviçre


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