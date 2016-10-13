Girne Amerikan Üniversitesi Etkinlikler Sorumlusu Feride Vardarlı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Bugün başlayan, yarın da devam edecek olan Kültür Festivali, ada kültürü ve geleneklerini tanıtmayı amaçlıyor. Bu festival özellikle yurtdışından gelen ve GAÜ’de ‘uluslararası öğrenci’ olarak eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimize ve toplumun tüm kesimlerine olan “aitliği” nedeniyle de halkımızın değerli tüm bireylerine yönelik olarak organize edilmiştir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizi ve halkımızı festivalimize davet ediyoruz.’’

