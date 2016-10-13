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‘’Kıbrıs Kültür Festivali’’ GAÜ Kampsü’nde başladı

Kıbrıs’ın tüm yerel öğelerinin sunulduğu “Kıbrıs Kültür Festivali’’, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kampüsü’nde başladı.

Kıbrıs Kültür Festivali GAÜ Kampsünde başladı

13 Ekim 2016 14:49

Girne Amerikan Üniversitesi Etkinlikler Sorumlusu Feride Vardarlı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Bugün başlayan, yarın da devam edecek olan Kültür Festivali, ada kültürü ve geleneklerini tanıtmayı amaçlıyor. Bu festival özellikle yurtdışından gelen ve GAÜ’de ‘uluslararası öğrenci’ olarak eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimize ve toplumun tüm kesimlerine olan “aitliği” nedeniyle de halkımızın değerli tüm bireylerine yönelik olarak organize edilmiştir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizi ve halkımızı festivalimize davet ediyoruz.’’
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, kıbrıs kültür festivali


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