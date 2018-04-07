Diğer
Kategoriler

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” projesi tamamlandı

KKTC’de sanatsal faaliyetleri kitlelere ulaştırmak, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi tarafından “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” kuruluyor.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” projesi tamamlandı

07 Nisan 2018 12:36

KKTC’nin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyan projenin, Yakın Doğu coğrafyasının en büyük güzel sanatlar müzesi olarak tasarlandığı belirtildi. Ayrıca müzenin, toplumda sanatın birçok kişi tarafından tanınmasını ve izlenmesini sağlayacağı da ifade edildi.

Temeli 20 Temmuz’da atılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin temellerinin, 20 Temmuz 2018 tarihinde atılacağı bildirildi. Koleksiyonunda sanat değeri yüksek eserlerin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek.

Modern mimariyle tasarlandı

Mimari Projesi hazır olan müze, 12 bin metrekare kapalı alan, 1500 kişilik fuaye alanı, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 3 heykel-enstelasyon sergi salonu, 2 fotoğraf sergi salonundan oluşacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde, sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirileceği 120’er kişilik konferans ve sinevizyon salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuarlar, foto stüdyo ve uzman ofisleri, toplantı odaları, tamir ve bakım atölyeleri, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depo sistemi, tam donanımlı sanat kütüphanesi ve arşivi ile hizmet verecek. Müzede ayrıca hatıra eşya, basılı yayın, katalog ve sayış üniteleri de yer alacak.

“Gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakılacak”

KKTC’nin bu projeyle önemli bir eksikliğinin giderilmesi konusunda girişimler başlattıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sanat müzesinin oluşturulması için yeni bir misyon üstlenildiğini belirtti. Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’in vizyonu ve girişimi ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın dünya ile buluşmasının sağlanacağını ifade etti. Özellikle gençlerin çağdaş ve modern sanata, tasarıma, mimariye olan ilgisini önemsediklerini anlatan Doç. Dr. Günsel, modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak istediklerini söyledi.

Etiketler: KKTC, modern müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç