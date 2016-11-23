Nişantaşı Üniversitesi'nin “Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum ve İsviçre görüşmelerine ilişkin değerlendirme” temalı konferansına katılan KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs müzakerelerinin İsviçre’de sonuçsuz kalmasının ardından Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis uzlaşı durumunda seçimi kaybetmekten korkuyor ancak halk artık çözüm bekliyor” yorumunu yaptı.



Nişantaşı Üniversitesi Sadabat Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferansa katılım yoğundu. Konferansta önemli açıklamalara imza atan KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, "Heyetemizle henüz ayrıntılı bir görüşme yapabilmiş değilim. Ancak ne yazık ki görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan’dan kaynaklanan bir sıkıntı yaşattığını biliyoruz. Görüşmelerin birinci günündeo sıkıntı aşıldı. Yani bir gün sadece Yunanistan’ın çıkardığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için harcandı. İkinci gün de bu kez de Rum tarafının maksimalist yaklaşımı veya talepleri nedeni ile sıkıntı aşılamadı. Bu görüşmenin sonunda beşli bir konferans tarihinin belirlenmesi bekleniyordu. 5’li konferansın belirlenebilmesi için de toprakla ilgili kriterlerin tamamlanması isteniyordu. Bu kriterler tamamlandıktan sonra 5’li konferansa geçilip güvenlik ve garantiler konusu ele alınacaktı. Ona paralel olarak toprak konusu da bağlanacaktı. Ayrıca harita konusu da bağlanacaktı. İşte bu safhaya geçecek kararı veremediler. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı, iade edilecek topraklara dönecek Kıbrıslı Rumların sayısında bir aralık ortaya koydu ve bunu 90 bine kadar arttırdı. Bu da Kıbrıs Türk tarafınca yüksek bulundu. Kıbrıs Rum kesimi pazarlık marjlarının olmadığını ortaya koydu ve maalesef görüşmeler belki daha ileri istişareler için orada koptu" ifadelerini kullandı.

"2016 sonu kritik bir tarih"

"Henüz Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakere süreci bitmiş değil ama bu safha ne yazık ki başarılı olamadan sonlanmıştır" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, "Yeni gelişmeler bekliyoruz ve bu mümkün. Bu da ulusal ve uluslararası aktörlerin ortaya koyacakları yeni çalışmalarla ortaya çıkacaktır. 2016 yılı sonuna kadar çözümü yakalayamazsak bu iş başka bahara kalır. Çünkü 2018’de Güney'de seçimler var. Hatta seçim kampanyaları şimdiden başladı diyebiliriz. O yüzden 2016 sonu kritik bir tarih ve yeni bir dönemeç" diye konuştu.

SİNEM ERYILMAZ - UĞUR GÜLBOY