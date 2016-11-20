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Kıbrıs müzakerelerinde ikinci tur

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde İsviçre’de ikinci tur görüşmelere başladı.

Kıbrıs müzakerelerinde ikinci tur

20 Kasım 2016 14:10

Yine Mont Pelerin’de yapılan ikinci tur görüşmeler, KKTC saatiyle saat 11.15’de başladı. Le Mirador Oteli’ndeki görüşmeye Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis, Sözcüler Barış Burcu ve Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear de katılıyor.

Liderlerin sabah görüşmesinin ardından öğleden sonra yapılacak heyetler arası görüşme sonrası yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor. Kıbrıs Türk tarafı İsviçre’de toprak düzenlemesiyle ilgili kriterler üzerinde anlaşma sağlandığı takdirde 3-4 hafta içerisinde İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin katılımıyla güvenlik ve garanti başlığının ele alınacağı beşli konferansa gidilmesini ve bu konferansta çözüm bekleyen konuların sonuca bağlanmasını öngörüyor.

Ekim 2016’da Kıbrıs Rum tarafı ile Birleşmiş Milletler huzurunda üzerinde anlaşılan görüşme yöntemine göre, eğer taraflar toprak kriterleri üzerinde anlaşmaya varırsa beşli konferansın tarihinin saptanması ve kriterler esas alınarak haritanın görüşülmesine “eş zamanlı” geçilecek.

Rum basını iki gündür haritalar yayımlarken, müzakere masasına henüz haritalar konulmayıp kriterler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir açıklamasında, 2016’da çözüme ulaşma hedefinin Anastasiadis’in yarın ortaya koyacağı tavra bağlı olduğunu, ancak Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından garantiler konusunda yapılan açıklamaların kendisinde endişe oluşturduğunu belirtmişti.

Etiketler: Kıbrıs


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