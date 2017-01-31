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Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espan Earth Eide ile bir araya geldi.

Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüştü

31 Ocak 2017 13:13
Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüştü - Tıkla İzle

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında görüşmelerini sürdürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakereler kapsamında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espan Earth Eide ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşme 12:00’de başladı.

Müzakereler kapsamında Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis yarın bir araya gelecek. Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alacak görüşmede sürecin bundan sonraki adımlarının planlanması bekleniyor.

Akıncı ve Anastasiadis, son olarak 26 Ocak’ta görüşmüştü.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)

Etiketler: KKTC


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