Dünyanın dört bir tarafından, Kıbrıs; tatil için gelen ziyaretçilerinin yanı sıra, sağlık turizmi hatta özellikle de tüp bebek tedavisi için de ziyaretçi kabul ediyor. İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika başta olmak üzere, Avustralya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinden doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftler tüp bebek tedavisi için Kuzey Kıbrıs’a geliyorlar. Dünyadaki diğer tüp bebek merkezlerine nazaran, Kıbrıs tüp bebek merkezlerinin sunduğu fiyatlar ve adanın tatil için elverişli olması, çiftlere tatil ve tedaviyi bir arada yapabilmeleri için eşi bulunmaz bir fırsata dönüştürüyor. Kıbrıs’ta, 6 -7 gün süren tüp bebek tedavisi esnasında, çiftler tatil yapma fırsatı da bulmuş oluyor.

Tüp bebek tedavisi, normal yollardan bebek sahibi olamayan çiftlerin, araştırma yaptığı konuların başında geliyor. Normal yollar ile denendiği halde bebek sahibi olmayan çiftler, bu isteklerini yerine getirmesi adına Kıbrıs tüp bebek merkezleri ile iletişime geçmeyi tercih ediyorlar. Bu konudaki artışın farkında olan merkezler de hastalarına en uygun tedavileri sunmak için tedavi paketleri hazırlıyorlar. Yapılan bu çalışmalar sayesinde, çiftlerin büyük bir kısmı, Kıbrıs'ta tüp bebek tedavisi sayesinde bebeklerini sağlıkla kucaklarına alabiliyor. Tüp bebek yöntemine karar veren çiftler, yaptıkları araştırmaların ardından, sorularına cevap alabildikleri, tedavileri için en doğru hizmeti verebileceklerini düşündükleri Kıbrıs tüp bebek merkezi ile tedavilerine başlıyorlar. Hastalarının internette övgüyle bahsettiği Jin. Op. Dr. Firdevs Uğuz Tip ve ekibinin tüp bebek tedavilerini uyguladığı Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi de hastaların tercihlerinin ilk sırasında yer alıyor.

Çiftlerin, Jin. Op. Dr. Firdevs Uğuz Tip önderliğindeki Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi tedavilerini tercih etmeleri için pek çok farklı neden bulunmakta. Merkezde, dünyanın dört bir yanından gelen, doğal yollardan bebek sahibi olamayan çiftlere, infertilite sebeplerine göre gerekli tedaviyi uygulanıyor. Her ay yüzden fazla çiftin bebek sahibi olabilmesini sağlayan merkezde öncelikli olarak uygulanan tedavi, klasik tüp bebek tedavisidir. Anne ve baba adayından alınan üreme hücrelerinin, embriyoloji laboratuvarında birleştirilerek oluşturulan embriyonun, anne adayına transfer edilmesi ile uygulanır. Gerektiği durumda, baba adayından üreme hücreleri, mikrotese yöntemi ile dikkatli bir şekilde alınarak da elde edilmektedir.

Anne adayında ve/veya baba adayından alınan üreme hücresi embriyoloji laboratuvarında titizlikle incelenerek uygulanan işlemler ile çiftleri mutlu sona eriştirebilmektedir. Özellikle de menopoz durumunda olan anne adaylarında Dr. Firdevs ve Ekibi tarafından uygulanan gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde, çiftler, bebek sahibi olma duygusunu yaşayabilmektedir. Tedavi aşamada çiftlerin tüp bebek yöntemleri ile alakalı akıllarında herhangi bir soru işareti kalmaması için, tedavinin başından sonuna kadar, alanında deneyimli uzmanlar ile, çiftlerin tüm sorularını ayrıntılı bir şekilde cevaplayarak, tedavi boyunca en iyi hizmet sunulmaktadır. Çiftlere, tedavi aşamalarıyla ilgili bilgilendirmeler, anne ve baba adayına ayrıntılarıyla aktarılıyor, bu sayede de tüp bebek tedavisi başarıyla gerçekleştirilmiş oluyor.

İlandır.