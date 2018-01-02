Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na anlamlı bağış

Yapılan bağışlar sırasında, Prof. Dr. Zehra Altınay ve Doç.Dr. Murat Tezer, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak bu tür anlamlı projelere maddi ve manevi olarak her zaman öncelik verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirttiler.

Artık Materyal Tasarımı ders sorumlusu Şebnem Güldal ve Atatürk Eğitim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin birlikte hazırladıkları artık materyaller ile hazırlanan eğitsel içerikli öğretim materyallerini, nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verdikten sonra Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere Kurum Müdürü Süreyya Özkan ve öğretmeni Cemil Kızılbora’ya teslim ettiler.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Süreyya Özkan ise bu artık materyaller ile hazırlanan eğitsel içerikli öğretim materyallerinin çocuklar için çok faydalı olacağını, bu vesile ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti.