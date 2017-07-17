Kıbrıs yurtdışındaki öğrencilerine de üniversite kapılarını açtı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, TC Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile yaptığı istişareler sonucunda, yurtdışındaki liselerden mezun olan KKTC vatandaşlarının belirlenen koşulları yerine getirmeleri şartıyla KKTC’deki üniversitelerine kayıt yaptırabilmelerinin yolu açıldı.

Konuyla ilgili KIBRIS’a açıklama yapan Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, “KKTC vatandaşı olup da, ülkedeki liselerden mezun olmayan öğrencilerimizin üniversitelere giriş şekillerinde belirsizlik yaşanıyordu. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması adına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın TC Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde birkaç ay önce girişimleri olmuştu. Bu girişimler sonucunda belirsizliği ortadan kaldıracak bir karar alındı” dedi.

Öztürkler konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

“KKTC’deki üniversitelerle, Türkiye’deki üniversitelerin tanınmasıyla ilgili anlaşma vardır. Bu anlaşma neticesinde de TC uyruklu öğrenciler, KKTC’deki üniversitelere LYS ve YGS sonucuna göre geliyorlar. KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşları ise kendi üniversitelerimizin belirlediği koşullar çerçevesinde kayıt yaptırıyorlar.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile yaptığı görüşmelerde, KKTC vatandaşlarının hangi ülkedeki liselerden mezun olursa olsun KKTC’deki üniversitelere, üniversitelerimizin belirlediği koşulların yerine getirilmesiyle kayıt yaptırabilmelerine olanak sağlanması gündeme getirildi.

Bu girişimin sonucunda, üniversite TC Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınıyorsa ve ilgili üniversitenin ilgili fakülte ve bölümüne TC tarafından denklik verilmişse, hangi ülkeden mezun olunursa olunsun ilgili öğrenci KKTC vatandaşı ise bu öğrencilerin buradaki üniversitelerin belirlediği şartlar dahilinde kayıt yaptırmasına olanak sağlandı. Böylece KKTC dışındaki ülkelerde mezun olan KKTC vatandaşlarının da yaşadığı belirsizlik ortadan kalkmış oldu.”

