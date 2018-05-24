Kıbrıs’ın en büyük camisinin ana kubbesi tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki yerleşkesinde 30 dekarlık alan üzerinde inşa edilen Dr. Suat Günsel Cami’nin ana kubbesi tamamlandı. Toplam 10,000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs’ın en yüksek kapasiteli cami unvanına sahip olan yapının kapalı alanı 4200 metre karedir. Üçer şerefeli 72 metre yüksekliğinde dört minare ve ikişer şerefeli 54 metre yüksekliğinde iki minare olmak üzere toplam altı minaresi ile devasa bir ibadetgah olarak planlanan camide, büyük bir avlu ortasındaki şadırvanı çevreleyen 21 adet kubbe ile bir bütün olarak Osmanlı mimarisi ve Yakın Doğu felsefesi ile bütünleşmiş bir tasarım bulunuyor. Ayrıca 27 metre çap ve 27 metre yükseklikle Kıbrıs’ın en büyük cüsseli ana kubbesi olan camiyi, daha küçük çaplarda 33 adet kubbe çevrelemektedir.

NEU-Design Mimarlık ve Mühendislik bürosunun eseri olan bu projede Yakın Doğu Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi tarafından Kıbrıs kültürünü simgeleyen motiflerde camide resmedilecek.

“Cami özel bir mimarî dokuya sahip”

Dr. Suat Günsel Camii Şerif’inin imarının sonuna gelindiğini bildiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, cami kubbesinin Kıbrıs’ın en yüksek kubbesi olması nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, “Yüce dinimiz İslâm’ın akaidine hizmet için vücûd buldurulan camimizin mimari açıdan en çok özen isteyen kubbesi inşa edilmiş bulunmaktadır. Caminin kubbesinin yüksekliği ve çapı itibariyle, ayrıca kubbeyi destekleyen diğer kubbecikleriyle çok özel bir mimarî dokuya sahiptir. Bununla birlikte Cami Şerifimiz, klasik Osmanlı tarzından ve yine, camimize, mimarî ve süsleme açıdan çok özen gösterildi” dedi.

“Minarelerin inşası bitmek üzere”

Cami ile ilgili detaylara da değinen Prof. Dr. Hassan, “Şu ân itibariyle, minarelerimizin inşasının sona erdirilmesiyle meşgul bulunmaktayız. Dört minarenin yüksekliği 76.2 metre olacak ve altı adet minaremizle birlikte gönül iklimi inşallah tamamlanacaktır. Bununla birlikte caminin ana kubbesi tamamlanmış bulunuyor. Kubbe 33 kubbe ile çevrili ve 36.8 metre yükseklikte; 3’er şerefeli 4 minare ile 2’şer şerefeli 2 minare olarak 6 minare sona erdirilme aşamasındadır” ifadelerinde bulundu.