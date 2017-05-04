Kıbrıs’ın en büyük ve en modern spor salonu açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni Fitness Merkezi, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla kaliteli ve bilinçli spor hizmeti verecek. Merkezde, son teknoloji ürünü kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, spining, TRX, Kangoo Jumps, Total Body, uzak doğu sporları ve daha çok bir branşta hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunacak.Fitness merkezi; birçok spor branşı yanında, sporcu beslenmesi ve ürünleri, diyetisyen hizmeti, Çocuklar vekadınlara Özel Bölümler ile Özel Gereksinimli Bireylere uygun hizmet verecek.

Spor ve sağlıklı yaşam merkezi haline gelmek hedefleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık ve Kondisyon Merkezi Müdürü Turgut Zabit, 3600 metre kareden oluşacak olan ve dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri olarak gösterilecek modern spor ekipmanlarıyla donatılmış merkezin yakın zamanda açılmasını hedeflediklerini söyledi.Spor Salonu’nun kalitesi ve hizmetleriyle büyük fark yapacağını ifade eden Zabit, “Öğrencilerimize, personelimize ve halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için böyle bir yatırım yapıldı” dedi.

Zabit, modern spor ekipmanlarıyla donatılmış spor salonunda forma girmek, kondisyonu artırmak, kasları güçlendirmek, sağlıklı yaşamak, zinde olmak ve eğlenmek gibi amacı ne olursa olsun spor yapmak isteyen herkese çeşitli alternatifler sunacağını belirtti.

Diyetisyen Eşliğinde Özel Yemekler

Diyetisyen Hizmetinin verileceği merkezde, spor yapan kişilere yönelik diyetisyen tarafından hazırlanan özel yemekler de bulunacak. Dileyen kişiler, spor sonrası merkezde istediği saatte yemek yiyebilecek.

Fitness Aletleri Dünyanın En İyi Markalarından Panatta’dan oluşacak

Spor salonuna kurulacak olan yeni fitness aletleri ise ünlü İtalyan markası Panatta’dan oluşacak. Otomotiv devi Ferrari’nin de tasarımcısı olan Pininfarina tarafından tasarlanıp çizilen ve dünyanın en iyilerinden olan Panatta ürünleri, kalitesi ve rahat kullanımıyla dikkat çekiyor. Spor yapan kişilerin kas gruplarını daha iyi çalıştırmasına yardımcı olan Panatta marka aletler, sakatlık sorununu da ortadan kaldıran özelliğe sahip.

Çocuklar ve kadınlara özel bölümler

Halka, öğrencilere ve personeledaha iyi hizmet sunabilmek amacıyla inşa edilen spor salonunda tercihe bağlı olarak sadece kadınlara özel fitness bölümü de bulunacak. Yeni spor salonunda çocuklar da unutulmadı ve çocuklar için ayrı çocuk cimnastiği ve çocuk fitness bölümü yapıldı. Bölüm tasarlanırken zeminden, egzersiz aletlerine ve uzman eğitmenlere kadar her şey çocukların güvenliği için en ön planda tutuldu. Büyükler gibi Panatta ürünleriyle spor yapabilecek olan çocukların yürüyüş bantları ve ağırlık aletleri de kalitesiyle dikkat çekiyor. Çocuklarını güvenebilecekleri huzurlu bir ortama ve görevli uzman personele bırakabilecek olan aileler, gönül rahatlığıyla ailece spor yapma fırsatı da bulabilecek.

Özel gereksinimli bireyler unutulmadı

Özel gereksinimli bireyler, kendileri için özel olarak hazırlanan programlarla uzman eğitmenler tarafından antrenman yapabilme olanağına sahip olacaklar.

Sayısız branşlarda hizmet

Yeni fitness merkezinde birçok spor branşı da yer alacak. TRX, Kangoo Jumps, Total Body, Plates, Yoga, Functional Balance, X Body, Zumba, Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans gruplarının yer alacağı merkezde okul öğrencileri için dans eğitimleri de verilecek.

Sağlık ve kondisyon merkezi yola devam edecek…

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde halen hizmette olan ve Kıbrıs’ta en çok seans grup egzersizlerini sunan Sağlık ve Kondisyon Merkezi ise aynı şekilde faaliyetlerine devam edecek.

