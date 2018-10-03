Kıbrıs'ın en yüksek kapasiteli camisine ziyaret

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Günsel “Kıbrıs'ın en yüksek kapasiteli camisi olacak”

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, inşaatı devam eden Dr. Suat Günsel cami hakkında bilgiler verdiği kabulde, 30 dekarlık alan üzerinde toplam 10,000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs'ın en yüksek kapasiteli camisi olacağının altını çizdi. Dr. Günsel, ana kubbesinin tamamlandığını, ana kubbenin 33 kubbe ile çevrili ve 36.8 metre yükseklikte 3'er şerefeli 4 minâre ile 2'şer şerefeli 2 minâre olarak 6 minarenin de sona erdirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Dr. Günsel ayrıca, Caminin kubbesinin yüksekliği ve çapı itibariyle kubbeyi destekleyen diğer kubbecikleriyle de çok özel bir mimarî dokuya sahip olduğunun altını çizerek, altı minareden oluşacak Dr. Suat Günsel Camii'nin dört minâresinin yüksekliğinin 76.2 metre olacağını vurguladı.

“Cami gelecek nesillere aktarılacak ibadet merkezi olacak”

Kabulde konuşan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ise, Yakın Doğu Üniversitesi'nin, Dr. Suat Günsel Cami ile taçlandırılmasının Kıbrıs Türkü açısından da gelecek nesillere aktarılacak bir ibadet merkezi olduğunu belirterek, caminin açılışında burada olmayı çok arzuladığını belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, kabulün sonunda Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e, ziyaretlerine ilişkin bir plaket takdim etti.