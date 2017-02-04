YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan Medikal Onkolog Uzm. Dr. Ömer Diker, Avrupa ve Amerika’da da uygulanan altın standart medikal onkoloji tedavisinin, YDÜ Hastanesi’nde de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Teknolojik donanım ve güçlü akademik kadronun biraraya geldiği, kanserin tanı ve tedavisine ilişkin tüm branşların yer aldığı, hastaya uygulanacak yöntemlerin doktorların oluşturduğu konseyler tarafından multidisipliner yaklaşımla belirlendiği YDÜ Hastanesi Kanser Merkezi’nin basın lansmanında, Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen’in açılış konuşmasının ardından, 12 anabilim dalı uzmanı, kanser hastalıkları ile ilgili kendi dallarında YDÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

"YDÜ Hastanesi Kanser Merkezi’nin basın lansmanı, 12 anabilim dalı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı'nın katılımı ile gerçekleşti"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in de hazır bulunduğu basın lansmanında, Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen’in açılış konuşmasının ardından sırasıyla, Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Suna Kıraç, Patoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ayper Kaçar Eribol, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Erdoğan Aslan, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, Ortopedi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Erler, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Kadir Çağdaş Kazıkdaş, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Halil İbrahim Seçer, Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Orgun Deren, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ömer Diker, kanser hastalığının tanı ve tedavisinde branşlarının yeri ve öneminden bahseden birer konuşma yaptı.

YDÜ Hastanesi Kanser Merkezi’nde sunulan üstün teknolojik donanım ve multidisipliner yaklaşım sayesinde kanser hastalıkları tedavisinde başarı oranı artıyor

Gerçekleştirilen basın toplantısında, MRI, tomografi ve ultrason gibi üstün cihazlara sahip radyoloji parkı, dünyada çok az sayıda, Kıbrıs’ta ise sadece YDÜ Hastanesi’nde bulunan ve radyasyon onkolojisinde kullanılan Rapidarc ve Brakiterapi cihazları, yine Kıbrıs’ta ilk ve tek olan ve sadece YDÜ Hastanesi’nde var olan PET/CT cihazı ile kanser tanı ve tedavilerinde YDÜ Hastanesi’nin üstün teknolojik donanımı vurgulanırken, tüm anabilim dalı uzmanları tarafından, hastalığın tedavisinde büyük önem taşıyan ve tüm branşların dahil olduğu multidisipliner yaklaşımla kişiye özel planlanmış, yenilikçi tedavi yöntemlerinin hastalıkla mücadeledeki başarısı üzerinde duruldu.

“Avrupa’da, Amerika’da kanser hastalarına uygulanan altın standart tedaviyi biz de burada hastalarımıza uyguluyoruz”

Toplantı sırasında söz alan medikal onkolog Uzm. Dr. Ömer Diker de yaptığı konuşmada, kanser hastalığının multidispliner bir yaklaşım gerektiren ve tüm branşların birarada olması gereken bir alan olduğundan bahsederek, YDÜ Hastanesi Kanser Merkezi’nde, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve bağışıklık sistemi üzerinden tümörü vuran immünoterapilerin kullanıldığını ifade etti. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan altın standart tedavileri, YDÜ Hastanesi Kanser Merkezi’nde, ülkemiz insanına uygulamak amacıyla Kıbrıs’ta olduğunu belirten Uzm. Dr. Ömer Diker, toplumun, kemoterapilerin yan etkilerine dair inanç ve düşüncelerine de değinerek, kişiye özel planlanmış, doğru tedavilerle, bunu yönetmenin kolay olduğunu belirtti. Katılımcılardan yöneltilen kanser tedavilerinde Güney Kıbrıs’tan daha mı iyiyiz sorusu üzerine ise Uzm. Dr. Ömer Diker, “Kanser tedavilerinde uygulanan altın standardı bilirseniz ve bunun için kendinizi güncel tutarsanız, kimsenin sizden daha iyi olması mümkün değildir. YDÜ Hastanesi’nin mevcut donanımı ve hekim kadrosu şuanda olabilecek en üst seviyededir” dedi.

"Devlet gibi bize sahip çıkan Yakın Doğu Üniversitesi ailesine tüm hastalarımız adına teşekkür ediyorum”

Toplantıda son sözü alan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de konuşmasında, YDÜ Hastanesi yöneticilerinin gerek cihaz gerekse uzman hekim kadrosu açısından, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan hizmet sunmakta olduklarını ifade etti. Raziye Kocaismail konuşmasına şöyle devam etti; “Ben buradan kendilerine herbir kanser hastası adına yürekten teşekkür ediyorum. YDÜ Hastanesi, 23 yıldır özlemini çektiğimiz tam zamanlı medikal onkoloğu, bu geniş hekim kadrosu içinde bize sunmuştur. Ayrıca, dün yayınlanan haberle, YDÜ Hastanesi, medikal onkoloji polikliniğinde muayene hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğine dair uygulamayı da başlattığını duyurdu. Bu hastalara sunulan bir jest değil, cömertliktir. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, devlet gibi bize sahip çıkan Yakın Doğu Ailesi’ne tüm hastalarımız adına teşekkür ediyorum ve diyorum ki bu kapılar artık dört dörtlük olarak kanser hastaları için açılmıştır, hastalarımızın artık yurtdışına gitmesine gerek kalmamıştır.”

Hastanesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğine de değinen Kocaismail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden KKTC vatandaşı onkoloji hastalarının, talep etmeleri halinde ve ilaçların KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilmesi suretiyle, kemoterapi tedavilerini, YDÜ Hastanesi’nden alabileceklerini de bir kez daha hatırlattı.

