Araç, dolu bir batarya ile 350 km yol alıyor. Bu yolculuğun maliyeti bugünkü elektrik birim fiyatları dikkate alındığında ise 17,4 Türk lirası. Bir başka hesapla 100 km’yi 4.90 TL ile kat edebiliyor. Sınıfında petrol ile çalışan otomobillere kıyasla yüzde 80’in üzerinde tasarruf sağlayabiliyor. Günsel 75kw elektrik motora sahip yaklaşık olarak 102 beygir gücüne denk geliyor, 100 km hıza 8 saniyede çıkıyor ve Jeneratif fren sistemine sahip. Aleminyum şase ve kompozit gövdeye sahip. Elektrikli motora sahip olduğu için bakım ve kullanımı oldukça kolay. Şebeke elektriğinde 7, standart şarj ünitelerinde 2, kurulacak olan Günsel şarj istasyonlarıyla 30 dakikada şarj edilebilecek.

“2018 yılında seri üretime geçeceğiz”

Günsel’i tanıtan İletişim Sorumlusu Yalvaç Akgün, “Fuarda ikinci günümüz bizim için ilgi oldukça güzel. İnsanlar projeyi merak edip öğrenmek istiyorlar. Şuan tanıtımlar iyi gidiyor. Bu Fuara tasarım portatifimizi tanıtmaya geldik. Aracımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli aracı olacak mutluyuz, gururluyuz. Burada insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi bu araç üzerine 8 yıldır çalışıyor. 2017 yılı içerisinde ful portatifli üretimimiz ortaya çıkacak. Daha sonra 2018 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. 20 kişilik bir ekip var ama aslında bütün bir üniversitenin desteği var. Bu otomobili yapmak çalışanlar olarak hem bizlerin hayali hem de Günsel ailesinin babası Suat Günsel’in hayali. Otomobile çok tutkun bir aile, bizde Günsel ailesinin parçası olarak otomobil tutkunlarıyız iki hayal bir araya gelince ortaya bu otomobil çıktı” dedi.

