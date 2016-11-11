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Kıbrıs’ın ilk yerli otomobili ‘Günsel’ MÜSİAD Fuarı’nda görücüye çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ilk yerli otomobil 'Günsel' görücüye çıktı.


11 Kasım 2016 16:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilecek olan ve merakla beklenen ilk yerli otomobil olan 'Günsel' MÜSİAD EXPO Fuarı’nda tanıtılıyor."

2018 yılında seri üretime geçeceğiz"

Günsel’i tanıtan İletişim Sorumlusu Yalvaç Akgün, "Fuarda ikinci günümüz. Bizim için ilgi oldukça güzel. İnsanlar projeyi merak edip öğrenmek istiyorlar. Şu an tanıtımlar iyi gidiyor. Bu fuara tasarım portatifimizi tanıtmaya geldik. Aracımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli aracı olacak mutluyuz, gururluyuz. Burada insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi bu araç üzerine 8 yıldır çalışıyor. 2017 yılı içerisinde ful portatifli üretimimiz ortaya çıkacak. Daha sonra 2018 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. 20 kişilik bir ekip var ama aslında bütün bir üniversitenin desteği var. Bu otomobili yapmak çalışanlar olarak hem bizlerin hayali hem de Günsel ailesinin babası Suat Günsel’in hayali. Otomobile çok tutkun bir aile, biz de Günsel ailesinin parçası olarak otomobil tutkunlarıyız. İki hayal bir araya gelince ortaya bu otomobil çıktı" dedi.

Dolu bir batarya ile 350 kilometre yol alan 'Günsel'in yolculuğu 17,4 Türk Lirasına mal ettiği belirtildi. 100 kilometreyi 4.90 TL ile kat edebilen aracın, sınıfında petrol ile çalışan otomobillere kıyasla yüzde 80’in üzerinde tasarruf sağlayabildiği bildirildi. 75kw elektrikli motora yaklaşık olarak 102 beygir gücüne sahip olan Günsel'in, 100 kilometre hıza 8 saniyede çıktığı ve jeneratif fren sistemine sahip olan aracın alüminyum şase ve kompozit gövdeden oluştuğu belirtildi. Elektrikli motorla çalıştığı için bakım ve kullanımı oldukça kolay olan Günsel, şebeke elektriğinde 7, standart şarj ünitelerinde 2, kurulacak olan Günsel şarj istasyonlarıyla 30 dakikada şarj edilebilecek. 

Etiketler: Günsel


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