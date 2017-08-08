Kıbrıslı gençlerin Çanakkale Kampı devam ediyor

4-5 günlük programlar halinde 28 dönem yapılmakta olan kampta 4 Temmuz - 30 Ağustos 2017 tarihleri arasında KKTC'den gelecek 5 bin 264 genç Çanakkale’de misafir edilecek.



Eceabat Konuk evinde 16-17-18’nci dönemi Çanakkale kampların’da şuana kadar yaklaşık 4 bin genç misafir edildi. Conkbayırı ve 57. Alay şehitliği başta olmak üzere Tarihi Gelibolu yarımadası şehitlik turu ile KKTC'li gençler aynı zamanda Truva ve Çanakkale gezisi ile Çanakkale’nin doğal ve arkeolojik güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Programda yer alan eğitim seminerleri ve Çanakkale temalı tiyatro gösterimi kampın daha renkli geçmesini sağlamakta, ayrıca boğazda yapılan gemi turu ve birbirinden keyifli kamp aktiviteleri ile Kıbrıslı genç misafirler güzel bir yaz tatili geçirme fırsatı da elde etmiş oluyor.

Murat Yüksel