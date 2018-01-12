Kıbrıslı kadınlar, Hamilelik Okulu'nda anneliğe hazırlanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile sosyal medya fenomenleri Yorgun Anneler Kulübü ve Blogger Kıbrıs Anneleri işbirliğinde organize edilen hamilelik okulu seminer dizisinin ilki, 06 Ocak, 2018 cumartesi gün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşti. Ocak ayı boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ruh sağlığı ve hastalıkları ile beslenme ve diyetetik uzmanları tarafından çeşitli konularda verilecek seminerlere, ilk kez bebek sahibi olacak anne baba adayları ile yenidoğan konusunda bilinçlenmek isteyen ve seminere katılım başvurusunda bulunan tüm ebeveynler katılabilecek.

Ocak ayı boyunca Cumartesi günleri 16:00 – 18:00 saatleri arasında iki oturumda gerçekleştirilecek seminer dizisinin ilki, 6 Ocak Cumartesi gün, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan ile kadın hastalıkları ve doğum servisi sorumlu hemşiresi Serpil Duran’ın, yenidoğan sağlığı ile emzirme, beslenme hazırlığı ve malzeme temizliği, gaz problemleri ve çözümü ile uyku düzeni üzerine yaptığı sunumlarla gerçekleşti.

Hamilelik Okulu seminer dizisinin ikincisinin gerçekleştirileceği 13 Ocak Cumartesi gün ise keşkesiz doğum ile yenidoğan bakımı ve banyo eğitimi, cilt, göz, kulak, burun, tırnak ve göbek bakımı, sarılık kontrolü ile bebek masajı konuları ele alınacak.

Doç. Dr. Dalkan, “Çocuğunuzun zehirlenmiş olduğundan şüpheleniyorsanız, kusturmaya çalışmadan en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurun.”

Seminer dizisinin ilk haftasında yenidoğan pediatri ile ilgili bir sunum gerçekleştiren çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ateş, aşılama, yaralanma ve zehirlenme konularında bilgiler paylaştı. Ateşin ölçülmesi ve düşürülmesi konusunda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, 2 yaş altındaki çocuklarda 24 saatten, 2 yaş üstündeki çocuklarda ise 72 saatten uzun süren ateşlenme durumlarında, ense sertliği, baş, boğaz, kulak ağrısı, kusma, ishal ve havale geçirme olması halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, aşılama konusunda ise aşıların en önemli koruyucu hizmeti verdiğini ve hayat kurtardığını ifade etti. Çocuklarda yaralanmalar konusuna da değinen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, özellikle araba yaralanmalarını önlemek için araç içerisinde çocuk koltuğu ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, bebeklerin çocuk koltuğunda, ilk 24 ayda geriye bakar pozisyonda, 24 aydan sonra ise öne bakar şekilde oturtulması gerektiğini hatırlattı. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, zehirlenme şüphesi olması halinde ise çocuğun evde kusturulmadan, en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiğini anlattı.

Serpil Duran: “Anne sütü bebeğinizin ruh ve vücut sağlığı açısından eşsiz bir besindir.

Kadın hastalıkları ve doğum servisi sorumlu hemşiresi Serpil Duran ise sunumunda, yenidoğan için anne sütünün önemi, doğru ve yanlış emzirme şekilleri, beslenme hazırlığı ve malzemelerin temizliği, anne sütünü saklama koşulları ile yenidoğanda gaz problemleri ve çözümüne değindi. Anne sütünün bebeğin ruh ve vücut sağlığı için eşsiz bir besin, yeri doldurulamaz bir doğa harikası olduğunu ifade eden Serpil Duran, ayni zamanda her zaman hazır, temiz, uygun ısıda ve ekonomik olduğunu belirtti. Her annenin sütünün kendi bebeği için en uygun özellikte olduğunu söyleyen Serpil Duran, bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini, anne sütünün bebeğe faydalarının yanında, emzirmenin de anne açısından birçok yararı bulunduğunu vurguladı. Anne sütünün salgılanması için bebekle yakın temasın, ilgilenmenin ve dokunmanın önemli olduğunu söyleyen Serpil Duran, stres, ağrı, üzüntü, korku, endişe, yorgunluk ve uykusuzluğun anne sütünü azaltabileceği etkileri olduğunu, bu nedenle bu duygu durumlarından annenin korunması gerektiğini belirtti.

Hamilelik Okulu Seminer dizisinin ilki yoğun ilgiyle gerçekleştirildi

İlk haftasında çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan ve kadın hastalıkları ve doğum servisi sorumlu hemşiresi Serpil Duran’ın anne baba adayları için önemli bilgiler paylaştığı sunumlar yoğun ilgi gördü. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminer sonunda katılımcılar, büyük ihtiyaç duydukları böyle bir programın gerçekleştirilmiş olmasından ve paylaşılan bilgilerin niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Seminer, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.