KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa yıl sonuna kadar çözüm bulunması hedefiyle sürdürdükleri müzakerelerde bugün yeniden bir araya geldi. Ara bölgedeki toplantı saat 11.00’de başladı.

Müzakere öncesinde, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la ayrı ayrı görüşen liderler bugün, New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’la üçlü görüşmenin ardından Ekim ayı için kararlaştırdıkları 10 görüşmeden 4’üncüsünü yapıyor.

Akıncı ile Anastasiadis, 'Yönetim ve Güç Paylaşımı, Ekonomi, AB ile İlişkiler ve Mülkiyet' başlıkları altında henüz üzerinde anlaşmaya varılamayan konuları ele almak üzere bu ay boyunca toplam 10 kez görüşecek. 'Toprak' konusunun yurt dışında kamp formatında, hemen ardından da 'Güvenlik ve Garantiler' başlığının garantör ülkelerin de yer alacağı beşli zirvede ele alınması bekleniyor. Liderler, bundan sonraki görüşme programına göre, yarın ve pazar günü de bir araya gelecek. Diğer görüşmeler ise 17, 24, 26 ve 31 Ekim’de yapılacak.