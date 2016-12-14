KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün gece bir araya geldi. Ara bölgede gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Akıncı, görüşmenin ardından geç saatlerde Cumhurbaşkanlığına dönüşünde basına açıklama yaptı. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile 1 Aralık’ta yaptıkları görüşmeden sonra bu akşam ikinci kez bir araya geldiklerini kaydeden Akıncı, "Biliyorsunuz 1 Aralık'ta vardığımız mutabakat çerçevesinde 9 Ocak’ta Cenevre'de buluşulacak. 11 Ocak'a kadar 2 taraf görüşecek. Ondan sonra 12 Ocak’tan itibaren de 5'li konferans başlayacak" dedi.

Garantörlerin de katılımının söz konusu olacağı bir format üzerinde mutabakat sağlandığını kaydeden Akıncı, mutabakatın bir diğer unsurunun da 9 Ocak’a kadar geçecek sürede müzakerecilerin bir araya gelmesi, yoğun çalışması ve açıkta kalan konularda yeni uzlaşmalar sağlama yönünde gayret sarf etmeleri olduğunu söyledi. Akıncı, mutabakatın, liderler olarak gerektikçe bir araya gelmeleri, müzakerecilerin çalışmaları üzerinden geçerek sağlanabilecek yeni uzlaşıları kayda geçirmeleri ve herhangi bir ön şart olmaksızın 9 ve 12 Ocak’taki sürecin yapılacağı şeklinde olduğunu belirtti.

"Liderler 9 Ocak’a kadar birkaç kez daha görüşecek"

Akıncı, mutabakat gereği 4 kez toplanan müzakerecilerin yarın yine toplanacaklarını kaydetti. Akıncı, "Yaptıkları toplantılarda federal yasama, yargı, federal hükümetin yetkileri, federal hükümet ve kurucu devletler arasındaki ilişkiler, normlar hiyerarşisi, dış ilişkiler, polis konuları, AB Ad-Hoc Komitesi’nin çalışmaları gibi konular gözden geçirildi" dedi.

Müzakerecilerin bugünkü görüşmede yapılan çalışmaları kendilerine özetlediğini kaydeden Akıncı, bu çerçevede yaptıkları müzakerede liderlerin 9 Ocak’a kadar birkaç kez daha buluşma kararına vardıklarını söyledi.

Akıncı, muhtemelen 20 ya da 22 Aralık’ta yeniden görüşeceği Anastasiadis ile Cenevre’ye gideceği 9 Ocak’a kadar, yeni yılda da 1 ya da 2 kez bir araya gelebileceğini belirtti. Akıncı, "Temennimiz, mümkün olan sayıda var olan ayrılık noktalarını minimuma indirmektir. Hepimiz de biliyoruz ki bazı konular kalacaktır 9 Ocak’a. Biz de onlar da biliyor bunu ancak onun dışındaki konuları mümkün olduğunca halletmeye çalışacağız" ifadelerini kaydetti.

"9 Ocak’tan sonraya da bir şeyler kalacak"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her şeyin noktasına virgülüne kadar bitmeyeceğini, bir şeylerin 9 Ocak-12 Ocak sonrasına kalabileceğini ancak ana hatlarıyla bir çözümün çerçevesinin ortaya çıkmış olacağını kaydetti.

Akıncı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ancak bizim aradığımız kapsamlı bir çözümdür. O kapsamı da, o çerçevenin içini doldurmak suretiyle sağlamaya çalışacağız. Her şey yolunda giderse, 9-11 Ocak arası yapacağımız görüşmeler ve 12 Ocak’tan sonra garantörlerin katılımıyla yapacakları da meyvesini verirse, federal yasalar, anayasa, ve uygulamaya ilişkin birçok konu 2017 içerisindeki birkaç ayda sonuçlanacak. Ondan sonraki birkaç ayda da muhtemelen referanduma hazırlık süreci bağlamında halkımızın ve diğer toplumun da kendini hazırlaması süreci yaşanacak. Bu anlaşmanın içeriği nedir en ayrıntısına kadar toplum tartışacak, hazmedecek, ona göre sandık başına gidecek. Böyle bir süreç bizi bekliyor."

Anastasiadis ile bu akşam yaptığı çalışmanın, yararlı bir çalışma olduğunu kaydeden Akıncı, devam edecekleri müzakerelerde 9 Ocak'a kadar Kıbrıs’ta mümkün olan en iyi yakınlaşmayı sağlayıp Cenevre'ye gideceklerini belirtti.

"Tavrımız ve mutabakat çok net

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’de gerçekleşecek konferansa ilişkin tarafların farklı terminoloji kullandığının sorulması üzerine, "Bizim tavrımız çok net. Varılan mutabakat ve BM tarafından yapılan açıklama çok net. Mutabakatımız diyor ki 9-11 Ocak arası 2 taraf görüşecek. 12 Ocak'tan itibaren de 3 garantörün katılımı söz konusu olacak. Bir cümle daha var. O da diyor ki, gerektiği takdirde, ihtiyaca göre ilgili taraflar çağrılabilir. Bu, 2 taraf anlaşırsa ve ihtiyaç varsa olacak" diye konuştu.

AB’nin adını andığını ve konunun Brüksel temasları sırasında da gündeme geldiğine işaret eden Akıncı, "Bürgenstock'ta da AB vardı. Verheugen var. Bu kez Sayın Mogherini ya da Juncker gelebilir. Ama hangi sıfatla? Katılımcı olarak değil" dedi. Akıncı, iki tarafın 5 başlığı görüşeceğini ancak güvenlik ve garanti boyutuyla tarafları da ilgilendirmesi ötesinde 3 garantörün imzaları bulunan bir anlaşmanın söz konusu olduğunu kaydetti. Akıncı, "Dolayısıyla katılımcılar bellidir. 2 toplum, onların liderlikleri ve 3 garantörün katılımıyla genişleyecek bir süreçten söz ediyoruz" ifadesini kullandı.

"AB burada da var"

AB'nin adada devam eden müzakerelerde de bulunduğunu kaydeden Akıncı, "Nasıl oluyor bu? AB Komisyonu temsilcisi bir hukukçu var. Eğer ihtiyaç varsa, ondan yararlanmamıza, biz liderlere soruluyor, bizim de onayımızla davet ediliyor. Bizimle aynı masanın etrafında oturmuyor. İhtiyaç olması halinde geliyor, sorulan soruları yanıtlayıp, bizi aydınlatıyor ve ayrılıyor" dedi.

"BM ise hali hazırda sürecin parçası"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB’nın bu format ve konumla Cenevre’de de olabileceğini belirterek, BM'nin ise hali hazırda orada olacağını söyledi.

Akıncı, yeni BM Genel Sekreteri’nin de 9 Ocak'ta Cenevre’de açılışta bulunabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti: "Sayın Eide ve yardımcıları, hepsi BM camiası adına orada bulunuyor. BM zaten devrededir ve BM Güvenlik Konseyi süreci destekliyor. Ama katılımcılar, vardığımız mutabakatta açıkladığımız şekildedir. Bunu daha ötesine taşımaya, genişletmeye gerek yok kanaatindeyim. Tek istisnası AB olabilir. Bürgenstock’da olduğu gibi."

Emir Abdurrahman Bulut

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