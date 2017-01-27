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Kıbrıslıların kar keyfi

KKTC'de kar sevinci Beşparmak Dağları, öğleden sonra başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, yılın ilk karı Kıbrıslıları sevindirdi.

Kıbrıslıların kar keyfi

27 Ocak 2017 20:32
Kıbrıslıların kar keyfi - Tıkla İzle

Türkiye ve Balkanlarda etkili olan kar yağışı, Kuzey Kıbrıs Beşparmak Dağları'nda etkili oldu. Öğleden sonra yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Girne - Lefkoşa Boğaz yolunu beyaza bürüdü. Halk karın keyfini çıkarmak için dağa akın etti. Vatandaşlar kartopu ile keyif yaptı hatta karda tavla bile oynadı. Yılın ilk kar yağışına tanık olduklarını ifade eden vatandaşlar İHA mikrofonlarına heyecanlarını anlattı. Arkadaşı Sinan Güler'le karın tadını çıkarmak için dağa gelen Kerem Kermeoğlu, "Arkadaşlar ile heves ettik kar oynamaya geldik işten izin aldık ama mahsur kaldık. Sivil savunma ekipleri geldi bizi kurtardı" dedi. Yunus Bolsüren ise "Ülkemizde nadir görülen bu güzelliği görmek için Girne'den geldik, karın keyfini çıkarıyoruz. Türkiye'nin dağlarında karları görüyoruz. Çok heyecanlandık çocuklar gibi oynuyoruz burada" ifadelerini kullandı. Adanalı olduğunu söyleyen Ali de "Lefke den geldim kar görmek için burada çok az görüyoruz, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kar yağışına çok alışık olmayan KKTC'li vatandaşlar karın zor koşulları ile de tanıştı; bir çok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, KKTC sivil savunma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. 


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