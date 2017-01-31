Gifa Holding, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karpaz Bölgesi’nde yaşayan ihtiyaçlı ailelere yönelik başlattığı gıda yardımlarına devam ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay başlattığı yardım kampanyasını kapsamında, dün Büyükkonuk ve civar köylerde yaşayan 200’ün üzerindeki ihtiyaçlı aileye temel gıda maddesi dağıttığını, ayrıca diğer bölgelere de düzenli olarak yardım yapacaklarını bildirdi.

Kaplıca, Fazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Tuzluca, Yedikonuk olmak üzere pek çok bölgelerde yapılan yardımlar için yardım alan aileler, şirketin duyarlılığı karşısında teşekkürlerini sunduğu belirtilirken, hükümet ve diğer işadamlarının da aynı titizliği göstermesi için çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada; Gifa Holding, toplumsal duyarlılık çerçevesinde Karpaz bölgesine yaptığı aylık gıda yardımlarını Güzelyurt bölgesine de düzenli olarak gerçekleştirecek.