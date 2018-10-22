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Kıbrıs'ta yağmur, hortum, gökkuşağı bir arada

Kıbrıs'ta yağmur, hortum, gökkuşağı bir arada
Kıbrıs'ta yağmur, hortum, gökkuşağı bir arada

Kıbrıs’ın tamamını etkisi alan sağanak yağmur, fırtına ve hortum KKTC’nin yanında Güney Kıbrıs’ı da olumsuz etkiliyor.

Kıbrıs’ta yağmur, hortum, gökkuşağı bir arada - Tıkla İzle

Kıbrıs Adasında yağmur, hortum, gökkuşağı, şimşek dörtlüsü etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra başlayan yağmur, fırtına bazı bölgelerde hortumlara neden okurken Girne bölgesinde güneş ve yağmurun ahengi ile gözüken gökkuşağı görenleri büyüledi. KKTC'nin Akdeniz, Koruçam köylerinde çıkan hortum ağaçları yerinden sökerken Güney Kıbrıs Rum kesiminde evleri ve iş yerlerini su bastı, elektrik kesintilerine neden oldu. Akşam saatlerinde ada genelinde gökyüzünde sürekli şimşeklerin çakması vatandaşları tedirgin etti.
Hava yağmurların hafta içinde devam etmesi bekleniyor.  

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