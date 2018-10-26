Kick boksçu hemşire Duygu Turan Avrupa Şampiyonu oldu

Slovakya'da 13-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'na 53 Türk sporcu katıldı. Sporcular 3 altın madalya, 7 gümüş madalya ve 12 bronz madalya kazanarak ülkemize geri döndü. Bir kez Dünya Şampiyonu olan Duygu Turan, Slovakya'da dördüncü kez Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırdı. Geçen sene önde olduğu halde çeşitli nedenlerle diskalifiye edilen Turan, bu seneki şampiyonada geçen senenin şampiyonu olan Macar rakibini nakavt ederek Slovakya'da İstiklal Marşı'nı okuttu.

Sporcular arasında en ilgi çeken isim olan Duygu Turan, aynı zamanda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelik görevine devam ediyor. Hemşirelik mesleğini büyük bir aşkla yapan Turan, kısıtlı zamanında yoğun antrenmanlar yaparak Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyor. Ülkemizi dünya ve Avrupa arenasında temsil eden 25 yaşındaki Turan, her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor.

“Ülkeme İstiklal Marşı okutmayı istiyorum”

Hem çalışıp hem spor yapmanın oldukça zor olduğunu ifade eden Turan, “Çünkü hemşirelik hepimizin bildiği gibi çok zor bir görev, nöbet tutmak zorundayım. Bir gün içerisinde 16 saat nöbet tuttuğumda sabah antrenmanlarımı yapıyorum. Antrenmandan yorgun argın çıkıyorum, akşam tekrar işe gitmek zorunda kalıyorum. Hiç uyuyamıyorum, dinlenemiyorum. Sabah işten çıkıp antrenmana gitmek zorunda kalıyorum. Bu benim için çok yorucu. Spor hayatımı etkiliyor fakat sporda başarılı olmayı çok istiyorum. Ülkeme İstiklal Marşı okutmayı istiyorum. Altın madalya ve kupayı getirmek istiyorum. Bu yüzden çok çaba harcadım. Bu süreci altın madalya ve kupayla taçlandırdım” dedi.

“Nöbetlerimi benim daha iyi antrenman yapabileceğim şekilde ayarlayıp destek oldular”

Bu süreçte çok destek gördüğünü dile getiren Turan, “Hastane yönetiminin, İl Sağlık Müdürümüzün, gerek hastanemizin başhekimi, sorumlu hemşirem ve diğer arkadaşlarımın çok büyük desteği oldu. Bu süreçte nöbetlerimi benim daha iyi antrenman yapabileceğim şekilde ayarlayıp destek oldular. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz sene düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gereksiz sebeplerle diskalifiye edildiğini söyleyen Turan, “2017 yılında Dünya Şampiyonası için yine çok hazırlanmıştım. Maça gittik, ben Bulgar rakibimle ikinci maçı yaparken son raunda kadar 3-0 öndeydim. Maçı ben kazanacaktım ama biz üzerimizde oynanan oyunlar sayesinde gereksiz sebeplerle 3-0 öndeyken diskalifiye edildik. 1 yıl boyunca o rakiplerle karşılaşmayı bekledim. Geçen sene diskalifiye olduğum rakibimi nakavt ettim. İkinci maç İsviçreli rakibimle oldu. 3-0 kazandım. Son maçta geçen sene ben elendikten sonra şampiyon olan Macar rakibimleydi. Macar rakibimi de nakavt ederek şampiyon oldum. Bu yüzden ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Çok mutluyum” dedi.

“Maddi desteğe ihtiyacım var”

Önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası olduğunu hatırlatan Turan, “Dünya Şampiyonası'na hazırlanmaya başlayacağız. Bunun yanında maddi bir desteğe de ihtiyacım var. Bu desteği de bulamadığımız için çalışmak zorundayım. Hemşirelik hayatıma devam edeceğim. Aynı zamanda mesleğimi de seviyorum. Burası benim için ayrı bir dünya, spor ayrı bir dünya. İkisini de yürütmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım” dedi.

Caner Sönmez

