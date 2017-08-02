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Kick Boks'ta dünya ikincisi Eskişehir'den |Milli sporcu Seda Duygu Aygün

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Eskişehirli milli sporcu Seda Duygu Aygün, doktorunun 'En az 5 hafta yürümemen gerekiyor' demesine rağmen katıldığı Dünya Oyunlarındaki kick boks branşında gümüş madalya kazandı.

Kick Boksta dünya ikincisi Eskişehirden |Milli sporcu Seda Duygu Aygün

02 Ağustos 2017 11:11

Polonya'nın Wroclaw kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Oyunlarına Avrupa ve Dünya şampiyonalarının sonuçlarına göre en iyi sporcular katılıyor. Kick boksun ilk defa yer aldığı oyunlara katılan Eskişehirli milli sporcu Seda Duygun Aygün, finalde karşılaştığı rakibi Sandra Maskova'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. Müsabakalardan 3 hafta önce sağ bacağında yırtık meydana gelen ve doktorunun 'En az 5 hafta yürümemen gerekiyor' dediği Aygün, sakatlığına rağmen büyük bir başarı elde etti.

"Dünyanın en iyi 8 kadını birbirimizle mücadele ettik"
Kazandığı madalya ile alakalı görüşlerini aktaran Seda Duygu Aygün, "Polonya'nın Wroclaw şehrinde Dünya Oyunları müsabakamız vardı. Bu kick boks ilk defa dünya oyunlarında yer aldı. Bizim için çok büyük bir turnuvaydı. Dünyanın en iyi 8 kadını birbirimizle mücadele ettik. Üç maç yaptım ve ne yazık ki, finalde kaybettim. Ülkemize gümüş madalya kazandırdım. Müsabakadan 3 hafta öncesinde sağ bacağımda bir yırtık meydana geldi. Eskişehir'deki spor hakemimiz kesinlikle 5 hafta yürümemem dahi gerektiğini söyledi. Fakat farklı bir doktora gittim. Sağ olsun verdiği ilaçlarla beni ayakta tuttu. Finale kadar gelmeyi başardım. Ama tabii ki iki el, iyi ayak dövüşmek varken iki el tek ayak ile maalesef gümüş madalya kazandım. Ama yine de Kick Boks Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya, antrenörlerim olan Aysun ve Ergün Aygün'e ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra nice başarılara imza atacağım" diye konuştu.

"Final rakibimi profesyonel maçlara çağırmayı düşünüyorum"
Bir kadın olarak adını dünyaya duyurmanın harika bir duygu olduğunu dile getiren milli sporcu Aygün, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Önce emek veriyorum ve ardından sonucunu alıyorum. Öğrencilerime ve sporcularıma çok fazla örnek olduğumu düşünüyorum. Dilerim şehrimizden daha nice Seda Duygu Aygünler çıkar. Benim için olimpiyat seviyesiydi zaten bu. Çok gururlandım. Fakat gönül istiyor ki her zaman altın madalya almak. Bunun bir rövanşı elbet olacaktır. Final rakibimi profesyonel maçlara çağırmayı düşünüyorum. Amacım Türk milletine uygun bir şekilde mücadelemi sonuna kadar devam ettirmek. Bundan sonraki hedefim profesyonel maçlarda artık kariyerime devam etmek istiyorum. Daha çok başarılar kazanmak istiyorum."

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan 

 


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