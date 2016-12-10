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Kickboks şampiyonu horozunu da şampiyonluğa hazırlıyor

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Kickboks dövüşünü bıraktıktan sonra süs hayvancılığına başlayan İrfan Özbek, yetiştirip beslediği ‘Gold Brahma’ cinsi horozu Avrupa’da düzenlenecek yarışmaya hazırlıyor. Horozun değerinin ise bin 500 TL olduğu öğrenildi.

Kickboks şampiyonu horozunu da şampiyonluğa hazırlıyor

10 Aralık 2016 12:35

Bir dönem Kickboks sporunda Ege ve Türkiye’deki müsabakalarda başarı ve dereceler elde ederek birçok madalya kazanan Torbalı’da yaşayan İrfan Özbek, bu kez de horozunu şampiyon yapmak için harekete geçti. ‘Gold Brahma’ cinsi horoz yetiştirmeye başlayan Özbek, horozu Avrupa’da düzenlenecek ‘Gösterişli’ yarışmasına hazırlamaya başladı.

"ONLAR BENİM EVLATLARIM GİBİ"

Hobi olarak başladığı işin tutkunu haline geldiğini vurgulayan eski Kickboks dövüşçüsü İrfan Özbek, "Sporu bıraktıktan sonra kendi işimle ilgilenmeye başladım. Spora başarılı olsak da destek çıkan olmadı fazla ilerleyemedim. Şimdi hobi olarak başladığım işin tutkunu oldum. Özellikle tavuk-horoz beslemeye başladım. Artık onlardan ayrılamaz durumdayım. Hele ki en önemlisi ‘Gold Brahma’ cinsi tavuklar. Gözüm gibi bakıyorum. Onlar benim evlatlarım gibi. Bakımlarından tutun yemine kadar özel. Yumurta satışımız pek yok ama tavuk tutkunu olan kişiler, yumurta almaya geliyor. Tanesi 25 TL. Bunun nedeni ender olmasından kaynaklı. Gold Brahma türü her yerde bulunmaz" diye konuştu.

İrfan Özbek, horozun değerinin bin 500 TL olduğu ifade etti.

Etiketler: dövüş, İrfan Özbek, Kıckboks


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